'재벌2세' 이필립♥박현선, 셋째 임신했다..입덧 심각 "약도 소용 없어…

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 출신 사업가 이필립과 쇼핑몰 CEO 겸 인플루언서 박현선이 셋째를 임신했다.
박현선은 29일 개인 계정을 통해 셋째 임신 사실을 알렸다.
박현선은 초음파 사진을 공개하며 "저희 부부에게 셋째가 찾아왔어요. 내년쯤 준비해볼까 생각했는데, 가장 바쁠 시기에 우리에게 와주었어요"라고 밝혔다.
이어 "이탈리아 가기 전, 출발하기 딱 2주 전에 확인해서 그 아름답던 토스카나 와이너리에서도 저는 와인을 한 모금도 못 마셨다는 이야기...셋째라 그런가 아기도 주수에 비해 크고 배도 빨리 나오고, 입덧은 4주 차부터 정말 어나더 레벨. 술 한 트럭 마신 다음 날 배위에 있는 것 같은 속 울렁임이 계속되고, 입덧약도 큰 도움이 안 될 때가 많아요"라고 임신 고충을 털어놨다.
그러면서 "그래도 이 모든 게 배 속에서 잘 자라고 있다는 증거니까요. 엄마는 꾹 참고 열심히 버티고 있어요"라고 전했다.
한편 박현선은 지난 2020년 이필립과 결혼, 슬하에 아들 하나 딸 하나를 두고 있다. '태왕사신기', '시크릿 가든' 등의 드라마로 얼굴을 알린 배우 이필립은 글로벌 IT 기업 STG 이수동 회장의 아들이기도 하다.