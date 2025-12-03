[SC현장] "저 시켜주세요!"..전도연·김고은, 송혜교·한소희 떠난 '자백의 대가' 욕심난 이유 (종합)

기사입력 2025-12-03 17:34


3일 용산CGV에서 열린 넷플릭스 '자백의 대가'의 언론 시사회 및 기자간담회, 왼쪽부터 박해수, 전도연, 김고은, 이정효 감독이 포토타임을 갖고 있다. 용산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.03/

[스포츠조선 문지연 기자] 앞서 송혜교와 한소희의 출연 불발로 화제가 됐던 작품 '자백의 대가'에 전도연과 김고은이 함께한다. 두 사람의 역대급 연기력이 '자백의 대가'를 가득 채웠다.

넷플릭스는 3일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 새 오리지널 시리즈 '자백의 대가'(권종관 극본, 이정효 연출)의 언론시사회 및 기자간담회를 진행했다. 행사에는 이정효 감독, 전도연, 김고은, 박해수가 참석했다.

'자백의 대가'는 남편을 죽인 용의자로 몰린 '윤수'와 마녀로 불리는 의문의 인물 '모은', 비밀 많은 두 사람 사이에서 벌어지는 일을 그린 미스터리 스릴러 드라마. '사랑의 불시착'과 '굿와이프'를 연출한 이정효 감독의 신작이자 영화 '협녀, 칼의 기억' 이후 10년 만에 재회한 전도연과 김고은이 각각 안윤수와 모은을 연기하며 시청자들을 만난다. 전도연은 하루아침에 남편을 살인한 용의자가 되어 일상을 되찾기 위해 위험한 거래를 받아들이는 안윤수를 연기하고 김고은은 희대의 마녀로 불리며 윤수에게 위험한 거래를 제안하는 모은을 연기했다. 박해수는 이들의 비밀을 집요하게 파헤치려는 검사 백동훈을 연기했다.

전도연은 10년 만에 재회한 김고은에 대해 "작품적으로는 10년 전에 만났지만, 중간 중간에 사석에서 만남을 가진 적이 있어서 되게 10년 만이라는 시간이 무색하기는 했다. 작품적으로 궁금하기는 했다. '협녀'할 때는 김고은 양이 어렸었고, 그때 사실 저도 어리기는 했었는데. 이번에 김고은 양을 보면서 '저는 성장이 멈췄나' 싶었다. 김고은 양은 너무 성장해 있었고, '협녀' 때는 제가 작게나마 의지가 됐다고 생각했는데, 이번에는 김고은 양이 함께해서 제가 많이 의지를 했던 것 같다"고 말했다.

이어 김고은은 "선배님과는 사석에서 종종 만났다. 말씀하신 것처럼 10년 만이라는 느낌보다는 그래도 10년 만에 작품으로 만나게 돼서 기뻤다. '협녀' 때는 제꺼 소화하느라 벅차고 정신이 없었다. 어떻게 그랬을까 싶은데, 밤에도 갑자기 선배님께 전화하고, 혼자 숙소에 있다가 무작정 전화하기도 하고 그럼 놀라서 받아주시고, 무슨 일 있냐고 받아주셨다. 뒤늦게 들었지만, 제가 혼자 촬영할 때 감독님께 뒤에서 전화 해주셔서 고은이가 이 역할이 얼마나 중요한지 얘기해주시면서 '체력적으로나 감정적으로나 너무 힘들지 않게 해달라'고 해주셨다고 들었다. 도움을 정말 많이 받았다. 감정신을 찍을 때도 죽어도 눈물이 안 나오는데, 선배님이 상대로 그 자리에 서 계셔주시며 눈으로 '괜찮다'는 감정을 주셔서 '협녀'라는 작품에서는 일방적인 도움을 받은 것 같다. 이번에는 분량적으로도 제가 훨씬 여유가 있었다. 선배님이 고생을 많이 하셨다. 그래서 그전보다는 이번에는 선배님 케어도 할 수 있고, 나를 든든하게 생각해주시면 좋겠다 싶게 그런 마음가짐으로 임한 것 같다. 괜히 세팅하시는데 선배님께 '기다려야 할 것 같으니 앉아계세요' 이런 말도 하고 그랬다"며 웃었다.

전도연은 "굉장히 든든했다. 나는 성장이 멈췄나 싶을 정도로 도움을 많이 받았다"고 덧붙였다.


3일 용산CGV에서 열린 넷플릭스 '자백의 대가'의 언론 시사회 및 기자간담회, 전도연과 김고은이 인사말을 하고 있다. 용산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.03/
전도연은 '자백의 대가'에서 처음 스릴러에 도전한다. 전도연은 "제가 생각한 윤수의 얼굴은 어두운 면을 생각한 것 같다. 대본상에 보여지는 윤수는 자유분방하고 자유롭고 솔직하고 밝은 사람이고, 내가 어떤 사람인지 의상으로 표현하는 사람이기도 하지만, 어릴 때부터 고아였고 결핍을 채우고자 하는 욕구가 큰 인물"이라고 설명했다.

파격적인 삭발 헤어스타일로 등장한 김고은은 "모은이의 이미지가 머릿속에 그려졌다. 보통은 이런 이미지가 연상이 될 슌 머리카락 속의 눈빛 이런 게 떠오르는데, 뭔가 모르게 모은이는 그냥 머리카락 뒤에 조금도 숨지 않았으면 좋겠다는 생각이 들었고, 다 드러나고 보이는데도 무슨 생각을 하는지 잘 모르겠는 인물이기를 바랐다. 그리고 그렇게 다 드러나면서 보여지는 이미지가 저는 좀 연약함이 보였으면 좋겠다고도 생각했고, 사실은 표정이 많이 없지만 무표정 속에도 표정이 있다는 생각으로 연기를 했던 것 같다"고 말했다.


'자백의 대가'는 앞서 송혜교와 한소희의 캐스팅이 대대적으로 발표될 정도로 주목을 받았던 작품이다. 그러나 제작진과의 이견으로 인해 두 배우 모두 하차했다. 이후 이정효 감독과 전도연, 김고은의 캐스팅 소식이 전해지면서 단숨에 다시 기대작으로 떠오른 작품이다. 이정효 감독은 "(전도연)선배님과 작품을 다시 한 번 하고 싶은데 작품이 마땅한 게 없었다. 그런데 '자백의 대가'를 하기로 마음먹은 순간부터 선배님을 꼬셔야겠다고 생각했다. 선배님께 '자백의 대가' 대본을 보여드리고 저는 이렇게 생각한다고 말씀을 드리고 먼저 끌어들였다. 그리고 (김)고은 씨랑 정말 일을 해보고 싶었다. '전도연과 김고은은 최고인데?'라고 생각할 수밖에 없었고, 그래서 드렸더니 너무 흔쾌히 해보고 싶다고 하셔서 '이렇게 되기는 힘든 조합인데?'하고 너무 좋았다. 저는 (박)해수 씨의 드라마나 영화를 보면서 해수 씨를 써먹고 싶다는 생각이 있었다. 그래서 백동훈이 대본보다는 둘의 잡담과 이야기 속에서 나온 것들이 꽤 있다. 그래서 해수 씨의 백동훈이 만들어진 게 있다. 지금 생각해도 어떻게 이 세 분과 같이 일을 하게 될지 너무 좋았다"고 말했다.


3일 용산CGV에서 열린 넷플릭스 '자백의 대가'의 언론 시사회 및 기자간담회, 전도연이 인사말을 하고 있다. 용산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.03/

3일 용산CGV에서 열린 넷플릭스 '자백의 대가'의 언론 시사회 및 기자간담회, 김고은이 무대에 입장하고 있다. 용산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.03/
이어 전도연은 "사실 처음 감독님께 제의를 받았을 때 저한테 대본도 안 주셨었다. '자백의 대가'라는 제목도 몰랐다. '선배님, 제가 작품을 들어가는데 두 여자 이야기고 스릴러입니다'라고 하더라. 저도 '굿 와이프' 했을 때 감독님과 호흡이 좋았고, 좋아하는 작품이기에 다음에 감독님이 뭘 하면 꼭 같이 하고 싶다고 생각했다. 스릴러라는 장르를 안 해봐서 장르적으로도 호감이 갔었다. 알겠다고 흔쾌히 하겠다고 했고 한참 뒤에 대본을 받았다"고 말했다.

김고은은 "저는 사실 이 대본에 대해 초반 기획하실 때 4~5년 전에 본 적이 있었다. 그때는 구체적인 거라기 보다는 '한 번 봐볼래?'하는 가벼운 마음으로 본 거였고, 그러고 나서는 저도 다른 작품들을 열심히 찍어 나가고 있다가 전도연 선배님이 하신다는 얘기를 듣고 받아봤을 슌는 그때 대본과는 완전히 다른 느낌이기는 했다. 더 고민하고 이럴 게 아니라, 대본이 어떻고 이런 것보다는 '저 잘할 수 있습니다' 했다. 무조건 잘 할 수 있다고 하면서 했다. '저 시켜주세요. 저 잘 할 수 있어요' 이렇게 하게 됐다"고 밝혔다.

'자백의 대가'는 내면을 바라봤을 때 전도연과 김고은의 '연대'를 지켜볼 수 있는 작품. 전도연은 "처음에 이 작품을 하겠다고 했을 때 고은이랑 저랑 한 이야기는 모은과 윤수가 서로에게 어떻게 연대감을 갖느냐. 그걸 시청자 분들에게 설득력있게 보여주는 게 관건인 것 같다고 얘기했다. 사실 같이 만나는 장면도 많이 없고, 어떤 특별한 특정된 계기도 없었기에 생각으로는 풀기가 어려웠다. 그래서 하면서도 답을 못 찾은 것 같다. 초반에 모은이가 구치소에서 '언니 파이팅'하는 장면이 계기였을 것 같고, 순간의 그 장면으로 인해 그녀에 대한 동의가 되지 않았나. 그녀에게 끌려갈 수밖에 없는 감정적 교감이 되지 않았나 개인적으로 생각했다"고 말했다.

김고은은 "모은이는 뉴스에서 처절하고 간절하게 외치는 윤수를 보면서 호기심, 그리고 저 사람을 이용해야겠다, 혹은 그런 생각을 했다. 그 관계에 대해서는 처음엔 모은이의 목적으로 인해 그 관계가 생겨났다면, 시간이 지나면서 모은이가 윤수에게 이 사람의 본질, 본성, 천성에 대해서 인지를 하기 시작했고"라며 말을 아끼며 기대를 높였다.

'자백의 대가'는 오는 5일 넷플릭스를 통해 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.