정시아 딸, 폭풍성장했다..안경+예원학교 교복 입은 '미술 영재'

기사입력 2025-12-04 09:23


[스포츠조선 정유나 기자] 배우 정시아가 딸 서우 양과의 일상을 공개했다.

정시아는 4일 "요즘 근황"이라며 사진을 올렸다.

사진 속 정시아는 딸 서우 양과 가챠샵을 찾아 뽑기 놀이를 즐기고 있다. 안경을 쓴 서우 양은 교복 차림으로 한층 성숙해진 모습을 드러내 눈길을 사로잡는다.


서우 양은 현재 명문 예술중학교인 예원학교에 재학 중이다. 일찍이 미술 분야에서 뛰어난 재능을 보여 '미술 영재'라는 이야기를 듣고 있다.

예원학교의 학비는 분기당 200만원으로, 입학금에 1년 교육비를 더하면 900만원 정도인 것으로 알려졌다.

한편 정시아는 배우 백윤식의 아들인 배우 백도빈과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

