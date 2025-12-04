정시아 딸, 폭풍성장했다..안경+예원학교 교복 입은 '미술 영재'

정유나 기자
김민종, 6억대 롤스로이스 수리비 선처 미담 "동네 주민이라..큰 사고 아냐" ('라스')
윤현민, 사우나서 한 생명 살렸다..위급환자 119 신고→구급대원과 목숨 구해
곽튜브, 확 달라진 파격 비주얼 "♥아내에 예의 없는 것 같아, 머리 좀 볶았다"
김수용 귓불주름, 심근경색 전조증상 아니었다..유재석 교수 "노화 현상"(유퀴즈)
'심형탁 아들' 하루, 운동 천재.."300일 맞아 사회성도 만렙"(슈돌)
"SON 7번 영구 결번→동상까지?" 손흥민 직접 '오피셜' 밝혔다 "토트넘 돌아가서 기쁘다", 레전드급 선물 예고..."쏘니의 유산 기념하려고"
'결국 버티지 못했다' 김서현 대표팀 충격 탈락, 그 대체자 유영찬 선택 왜?
우타 거포 간절했던 삼성, 왜 26억 아닌 41억이나 투자해 최형우 데려왔나...'낭만야구'의 결정판
김현수에 최형우까지... 레전드급 베테랑들의 충격 이적. 보상없는 C등급 아직 남았다
'리코 불패신화' 김재환서 깨지나 → 두산 제시액도 못 받으면.. 명분·실리 다 날린다