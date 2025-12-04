[뮤지컬] "3년을 기다린 지상 최고의 쇼"…'물랑루즈!' 홍광호·이석훈…

[고재완의 컬처&] 뮤지컬 '물랑루즈!'(제작 CJ ENM, 놀유니버스)가 개막과 동시에 객석을 뜨겁게 달구며 3년 만의 화려한 귀환을 알렸다. 개막 주간 동안 극장을 가득 채운 관객들은 '지상 최고의 스펙터클 쇼'가 다시 돌아온 순간을 뜨거운 환호와 기립박수로 반겼다.
제74회 토니 어워즈 10관왕에 빛나는 '물랑루즈!'는 이번 재연을 통해 다시 한번 '대체 불가한 쇼뮤지컬'의 입지를 공고히 했다. 공연장에 들어서는 순간부터 19세기 말 파리의 클럽 '물랑루즈'를 그대로 옮겨온 듯한 붉은 조명과 무대 양옆을 지키는 거대한 코끼리와 풍차 등 상징적인 무대 장치, 그리고 공연 시작 10분 전부터 펼쳐지는 '프리 쇼(Pre-show)'는 관객들을 순식간에 파리의 낭만 속으로 초대했다.
뮤지컬 '물랑루즈!'의 정선아, 이석훈(가운데)와 앙상블. 사진=CJ ENM
3년 만에 재연으로 돌아온 '물랑루즈!'는 프리뷰 기간 동안 최정상 배우들의 압도적 기량 완벽한 앙상블의 조화에 매회 기립박수가 쏟아지며 작품의 밀도를 한층 높였다.
사랑에 모든 것을 건 순수한 작곡가 크리스티안 역을 맡은 홍광호, 이석훈, 차윤해 세 배우는 저마다 독보적인 해석으로 캐릭터의 매력을 극대화했다. 초연부터 크리스티안을 맡아 캐릭터의 깊이를 완성한 홍광호는 이번 재연에서도 명불허전의 가창력과 섬세한 감정 연기로 관객들의 심금을 울리며 '크리스티안 그 자체'라는 찬사를 이끌어냈다. 새롭게 합류한 이석훈은 특유의 감미롭고 호소력 짙은 음색과 안정적인 연기로 순수한 크리스티안의 매력을 극대화했다. 차윤해는 젊고 패기 넘치는 보헤미안 시인을 자신만의 독특한 음악적 색채와 뜨거운 에너지로 표현하며 극에 활력을 불어넣었다.
뮤지컬 '물랑루즈!'의 김지우(왼쪽)와 홍광호. 사진=CJ ENM
클럽 최고의 스타 사틴 역을 맡은 김지우와 정선아는 눈부신 다이아몬드처럼 매혹적인 관능미와 사랑을 향한 뜨거운 열정을 지닌 입체적인 캐릭터를 소화해 냈다. 특히 두 배우는 화려함과 아름다움이 극대화된 모습으로 등장과 동시에 관객들에게 열렬한 환호성을 이끌어냈으며, 극에 달할 수록 고도의 감정 연기와 폭발적인 가창력으로 매 순간 무대를 장악했다.
여기에 극의 중심을 단단하게 잡아주는 조연들의 활약도 빛났다. 지들러 역의 이정열과 이상준, 몬로스 공작 역의 박민성과 이창용, 로트렉 역의 지현준과 최호중 등 베테랑 배우들은 빈틈없는 연기 호흡으로 서사의 깊이를 더하며 극의 완성도를 최고조로 끌어올렸다. 주·조연을 포함한 모든 배우들이 고강도의 춤과 촘촘한 코러스를 한 치의 오차 없이 소화하며, '물랑루즈!'의 예술적 완성도를 최고조로 끌어올렸다. 이들의 빈틈없는 연기 합과 열연은 관객들에게 깊은 몰입감과 전율을 선사하며 '역대급 시너지'를 완성시켰다.
뮤지컬 '물랑루즈!'의 홍광호, 김지우(가운데)와 앙상블. 사진=CJ ENM
또 '물랑루즈!'는 격변의 시대, 파리의 상징적인 클럽을 배경으로 펼쳐지는 운명적인 사랑 이야기 속에 '진실, 아름다움, 자유, 사랑'이라는 강렬한 메시지과 깊은 울림을 전했다. 여기에 시대를 초월한 팝의 명곡들을 절묘하게 엮어낸 '매시업'의 묘미는 여전했다. 아델, 마돈나부터 리한나, 비욘세, 레이디 가가에 이르기까지 오케스트라로 표현된 70여 곡의 팝송은 잘 녹여진 번역으로 완벽한 서사에 방점을 찍었다. 또한 눈을 뗄 수 없는 역동적인 안무와 수백 벌의 호화로운 의상은 시각적 쾌감을 선사했다.
연말연시 가장 뜨겁고 화려한 무대로 주목받고 있는 '물랑루즈!'를 관람한 재연에 뜨거운 찬사를 쏟아냈다. "아는 노래가 나올 때마다 심장이 뛴다!", "스트레스를 날려버리는 짜릿한 가창력과 칼군무" 등의 반응과 함께, "그냥 미쳤다는 말밖에 안 나온다", "3년을 기다린 보람이 있다"며 만족감을 표했다. 특히 재연의 완성도에 대해서는 "초연 때의 충격이 생생한데, 재연은 더 완벽해져서 돌아왔다"라는 극찬이 이어졌으며, "사랑하는 사람과 함께 다시 보고 싶은 0순위 공연"으로 꼽히며 작품의 깊은 여운을 증명했다.
'물랑루즈!'는 내년 2월 22일까지 블루스퀘어 신한카드홀에서 공연된다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com