‘키스는 괜히 해서!’ 배 끊긴 섬의 단 하나 방…장기용X안은진, 동침 …

[스포츠조선 조민정 기자] SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'가 또 한 번 시청자 심장을 들었다 놨다 하며 로맨스 텐션을 최대로 끌어올린다. 서로를 향한 마음을 숨긴 채 속앓이를 이어가는 공지혁(장기용)과 고다림(안은진)의 애틋한 감정선이 깊어질수록 시청자 반응도 뜨거워지고 있는 가운데, 8회에서 두 사람이 '한밤의 한방 로맨스'라는 로코 필수 공식에 돌입한다.
'키스는 괜히 해서!'는 넷플릭스 비영어권 부문 글로벌 1위(11/24~11/30 기준)를 기록하며 해외에서도 제대로 입소문을 탔다. 국내외 시청자들 모두 "이게 바로 로코다"라는 반응을 보내며 공지혁?고다림 커플의 아슬아슬하고 미묘한 감정선을 응원 중이다. 특히 감정 표현조차 마음대로 하지 못하는 두 사람의 속앓이가 깊어질수록 애틋함이 폭발하고, 설렘과 코믹을 넘나드는 연출이 도파민을 끝없이 자극한다는 평가다.
4일 제작진이 공개한 8회 스틸은 시청자들의 설렘 기대치를 순식간에 폭발시켰다. 낯선 섬, 끊겨버린 배편, 그리고 단 하나 남은 방. 공지혁과 고다림은 결국 한방에서 밤을 보내는 상황에 놓인다. 세수 후 말간 얼굴로 편안히 등장한 고다림을 본 공지혁은 눈을 크게 뜨며 놀란 기색을 감추지 못한다. 서로를 바라보는 두 사람의 눈빛 사이로 '첫 키스' 때처럼 전기가 이는 듯한 스파크가 팍팍 튄다.
그리고 이어지는 장면. 나란히 누운 두 사람 사이에 흐르는 공기가 달라졌다. 공지혁은 잠든 고다림을 지그시 바라본다. 닿지 못해 조심스러운 손끝, 말없이 내려앉은 눈빛 하나에 공지혁의 감정이 고스란히 담겼다. 장기용의 깊은 눈 연기가 애틋함을 압축해 전달하며 시청자들의 심박수를 다시 올려놓는다. '왜 같은 방에서 잠들었을까?' '이 하룻밤이 두 사람의 감정선에 어떤 변화를 만들까?' 궁금증은 최고조로 치솟고 있다.
제작진은 "8회에서는 두 사람이 로코 필수 공식인 '섬에 갔다가 배 끊기고, 남은 방은 단 하나' 상황에 놓인다"며 "어쩔 수 없이 한방에서 잠을 청하게 된 두 사람의 감정이 가장 치명적인 곡선을 그리는 회차가 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "장기용과 안은진의 절정의 호흡, 도파민 폭발 텐션이 시청자에게 설렘과 웃음을 동시에 안길 것"이라고 예고했다.
공지혁의 애틋한 눈빛과 두 사람의 운명 같은 하룻밤은 4일 오후 9시 방송되는 SBS '키스는 괜히 해서!' 8회에서 확인할 수 있다.