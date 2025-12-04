‘비서진’ 이서진·김광규, 드디어 제대로 걸렸다… 이미숙 앞 살얼음판 매니징

기사입력 2025-12-04 10:55


‘비서진’ 이서진·김광규, 드디어 제대로 걸렸다… 이미숙 앞 살얼음판 매…

[스포츠조선 조민정 기자] SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'이 아홉 번째 'my 스타'로 올타임 레전드 이미숙을 맞이한다.

오는 5일 방송되는 '비서진'에서는 데뷔 48년 차 시대를 관통한 명배우 이미숙이 등장, 기대감만으로도 시청자들의 관심이 고조되고 있다.

이미숙은 '고래사냥', '겨울 나그네' 등을 통해 1980년대 전국의 '첫사랑 아이콘'으로 불리며 당대 남자들의 가슴을 저릿하게 만든 압도적 스타였다. 최근에는 개인 채널 '숙스러운 미숙씨'를 통해 솔직하고 털털한 매력을 보여주며 제2 전성기를 누리고 있다.

그런 이미숙의 매니저 역할을 맡게 된 이서진과 김광규는 촬영 전부터 잔뜩 긴장했다. 카리스마의 상징으로 알려진 이미숙이 두 사람을 보자마자 '매니저 면접'을 진행했고 예상 밖의 돌발 질문으로 두 사람을 제대로 얼어붙게 만들었다고. 김광규는 "성격 급한 말년 병장 같았다"며 당시 분위기를 떠올리며 진땀을 뺐다는 후문.

이미 공개된 예고 영상 속 "매니저 바꾸면 안 돼?"라는 이미숙의 한마디는 시청자들의 폭발적 반응을 불러왔다. "편안한 예능하다가 제대로 걸렸다", "이서진·김광규가 이번엔 진짜 혼날 타이밍"이라며 뜨거운 반응이 이어지며 카리스마 레전드와 두 사람의 케미가 어떻게 펼쳐질지 궁금증을 더하고 있다.

그동안 후배들 앞에서는 쿨하고 허허로운 모습을 보였던 두 사람이 '레전드 미숙 선배' 앞에서는 과연 어떻게 버틸지 그리고 이미숙은 어떤 '찐 리얼 모먼트'를 보여줄지 기대감이 높아진다.

이미숙과의 살얼음판(?) 매니저 밀착기는 오는 5일 오후 11시 10분 SBS '비서진'에서 확인할 수 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김민종, 6억대 롤스로이스 수리비 선처 미담 "동네 주민이라..큰 사고 아냐" ('라스')

2.

윤현민, 사우나서 한 생명 살렸다..위급환자 119 신고→구급대원과 목숨 구해

3.

현영, 남편과 이혼 위기 고백 "나를 철저하게 무시한 행동" ('아는 형수')

4.

'나솔' 29기, 교수 영숙→원장 영자...연상녀들 화려한 스펙 공개됐다

5.

'심형탁 아들' 하루, 운동 천재.."300일 맞아 사회성도 만렙"(슈돌)

연예 많이본뉴스
1.

김민종, 6억대 롤스로이스 수리비 선처 미담 "동네 주민이라..큰 사고 아냐" ('라스')

2.

윤현민, 사우나서 한 생명 살렸다..위급환자 119 신고→구급대원과 목숨 구해

3.

현영, 남편과 이혼 위기 고백 "나를 철저하게 무시한 행동" ('아는 형수')

4.

'나솔' 29기, 교수 영숙→원장 영자...연상녀들 화려한 스펙 공개됐다

5.

'심형탁 아들' 하루, 운동 천재.."300일 맞아 사회성도 만렙"(슈돌)

스포츠 많이본뉴스
1.

"SON 7번 영구 결번→동상까지?" 손흥민 직접 '오피셜' 밝혔다 "토트넘 돌아가서 기쁘다", 레전드급 선물 예고..."쏘니의 유산 기념하려고"

2.

"브라질, 아르헨은 피하자" 운명의 북중미월드컵 조추첨, 홍명보 감독 미국 입성…"'꿀' 시나리오 원해" '韓 레전드' 차범근도 힘 보탠다

3.

우타 거포 간절했던 삼성, 왜 26억 아닌 41억이나 투자해 최형우 데려왔나...'낭만야구'의 결정판

4.

'최형우 직격탄' 사라진 경쟁→차가운 시장, 김재환, 두산 제시액도 못 받으면 명분·실리 다 날린다

5.

"연봉이 3배는 오를 것 같다" 감독이 애정 듬뿍 담아 지원 사격, 니혼햄 합류 3년 만에 연봉 9200만원→10억4000만원, 이적이 야구인생을 바꿨다[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.