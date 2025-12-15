"원영적 누아르를 봤다”…장원영, ‘디아이콘’의 4가지 얼굴

|
[스포츠조선 고재완 기자] 장원영이 얼굴을 갈아 끼웠다. 세상에서 가장 맑은 얼굴부터 신비하고 고혹적인 얼굴, 모호하고 몽환적인 얼굴까지, 한 번도 보여준 적 없던 얼굴을 꺼냈다.
'디아이콘'에서 처음 선보이는 가로 와이드 판형 화보다. 장원영의 표정, 시선, 분위기 등을 한층 섬세하고 깊이 있게 마주할 수 있다.
B타입은 장원영이 주는 크리스마스 선물이다. 성탄절에 느낄 수 있는 설렘, 따뜻함, 그리고 사랑을 담았다. 전구를 몸에 감은 인간 트리도 감상할 수 있다.
B타입에는 성탄 선물 같은 부록이 제공된다. 아크릴 키링은 장원영의 전신을 미니어처 크기로 제작했다. 프레임 스탠드 세트는 화보 엽서와 스탠드가 같이 제공된다.
C타입은 중세 시대 마법에 걸린 공주를 재현했다. 검은색 드레스, 하얀 피부, 붉은 입술이 묘한 분위기를 만들었다. 다크한 표정, 몽환적 몸짓이 상상력을 자극한다.
C타입 부록은 1년 내내 장원영과 함께할 수 있는 아이템들로 꾸렸다. 월 캘린터는 벽면을 장식할 수 있는 포스터 크기다. 아이디 포토와 이를 담을 수 있는 케이스도 있다.
D타입 부록 역시 시네마틱하다. 아크릴 포토 스탠드는 포토카드를 넣을 수 있다. 시크릿 카드 세트에는 장원영이 '다이브'(팬덤명)에게만 밝히는 비밀 메시지가 적혀있다.
'디아이콘' 31호는 장원영의 마음 깊은 이야기도 끌어냈다. '원 앤 온리'가 되기까지의 노력을 심층 인터뷰로 담았다. TMI 문답에선 장원영의 요즘 취향을 엿볼 수 있다. 스태프들이 증언하는 원영적 사고를 읽는 재미도 있다.
'디아이콘' 장원영 에디션은 15일 오후 2시부터 예약 판매를 시작한다. 마감은 오는 25일 오후 23시 59분이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com