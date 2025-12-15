정우성 현빈, '메이드 인 코리아'의 두 남자...카리스마 폭발[SC현장]
15일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 디즈니+의 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'의 제작발표회. 정우성과 현빈이 포토타임을 갖고 있다.
'메이드 인 코리아'는 1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국, 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 '백기태'(현빈)와 그를 무서운 집념으로 벼랑 끝까지 추적하는 검사 '장건영'(정우성)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기다. 오는 24일부터 공개될 예정이다.
삼성동=허상욱 기자wook@sportschosun.com
