류준열·혜리, 결국 따로 모였다..오프닝만 촬영 '투샷 차단' ('응팔 10주년')
[스포츠조선 정유나 기자] '응답하라 1988' 10주년을 맞아 진행된 특별 MT에서, 류준열이 깜짝 등장했지만 혜리와의 투샷은 끝내 성사되지 않았다.
19일 tvN '응답하라 1988 10주년'이 첫 방송됐다. 이날 드라마 '응답하라 1988(이하 응팔)' 10주년을 맞아 강원도로 1박 2일 여행을 떠난 쌍문동 가족들의 첫 번째 이야기가 그려졌다.
이날 본격적인 MT에 앞서 가평에 모인 쌍문동 가족들은 세 개의 서로 다른 장소에서 오프닝을 시작하며 각 가족의 매력과 케미를 유감없이 보여줬다.
먼저 덕선이네(성동일·이일화·류혜영·혜리·최성원)가 한 자리에 모였다. 해맑은 미소를 지으며 등장한 혜리는 성동일과 티격태격 부녀 케미를 발산해 시선을 모았다.
정봉이네(라미란·김성균·류준열·안재홍·이민지)도 모인 가운데, 당초 참석이 어려웠던 류준열이 깜짝 등장해 가족들을 놀라게 했다.
출연진들은 "못 온다며?"라며 크게 반가워했고, 신원호 PD는 "준열씨는 원래 스케줄이 있어서 빼기 힘들었는데 오전에 시간을 잠깐 내서 참석하게 됐다"고 설명했다. 류준열은 "다행히 근처에 촬영이 있었다"며 합류 배경을 전했다.
다만 류준열은 오프닝 촬영까지만 함께한 뒤 다시 현장을 떠났다. 전 출연진이 함께 강원도 숙소로 이동하는 MT 일정에는 류준열이 합류하지 않으면서 혜리와의 투샷은 끝내 성사되지 않았다.
한편 덕선 역의 혜리와 정환 역의 류준열은 '응답하라 1988'을 통해 연인으로 발전했으나 이후 결별했다. 그런데 결별 과정에서 배우 한소희와 얽힌 '환승 연애' 논란으로 갈등을 빚은 바 있다.
