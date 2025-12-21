풍자, 25kg 빼더니 분위기까지 바뀌었다..확 달라진 미모

기사입력 2025-12-21 12:56


[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 풍자가 25kg 감량 후 확 달라진 비주얼을 뽐냈다.

풍자는 21일 근황 사진을 여러 장 공개했다.

사진 속 풍자는 헤어와 메이크업 손질을 받은 후 인증샷을 남기고 있는 모습. 시스루 디자인의 원피스를 입은 풍자는 최근 다이어트에 성공하면서 늘씬한 몸매를 자랑, 몰라보게 예뻐진 미모를 과시해 눈길을 끌었다.


해당 사진을 본 네티즌들은 "너무 예쁘다" "진짜 다이어트 효과 대단하다" "갈수록 물오르는 미모" 등의 댓글을 남겼다.

한편 풍자는 최근 다이어트로 25kg을 감량해 화제를 모았다.

jyn2011@sportschosun.com

