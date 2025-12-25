신지, ♥문원이 차려준 생일상 해명 "내 눈엔 진수성찬으로 느껴졌다"

기사입력 2025-12-25 07:37


신지, ♥문원이 차려준 생일상 해명 "내 눈엔 진수성찬으로 느껴졌다"

24일 유튜브 채널 '어떤신지?!?'에는 "괜찮을까..?"라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에서 문원은 "신지가 최근 건강검진에서 저체중 판정을 받았다"며 "몸무게를 60kg까지 늘리라는 권고를 받았다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 이어 그는 "신지 씨 살 찌우는 건 자신 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.

반면 문원은 체중 감량을 권고받았다고 털어놨다. 그는 "먹는 양을 줄여야 한다. 반찬을 많이 먹는 편이라 콜레스테롤 수치가 높게 나왔다"고 고백했다. 이에 신지는 "문원이 반찬을 너무 많이 먹는다. 아직도 적응이 안 된다"고 덧붙였다.

이와 함께 문원은 지난달 직접 준비했던 신지의 생일상을 언급했다. 그는 "신지 씨 생일날 양파를 하나 통째로 썰어 가져왔다. 우리는 그만큼 먹지 않느냐"며 "양파에 고기를 싸 먹고 밥까지 올려 먹는다. 양파를 정말 좋아한다"고 설명했다. 이에 신지는 "내가 진수성찬으로 느꼈으면 된 것 아니냐"며 문원을 이해하는 모습을 보였다.


신지, ♥문원이 차려준 생일상 해명 "내 눈엔 진수성찬으로 느껴졌다"
앞서 신지는 지난달 자신의 SNS를 통해 "아침부터 또 미리 생일. 고마워", "푸짐한 생일상과 미역국♥"이라는 글과 함께 사진 한 장을 공개한 바 있다. 사진 속에는 생일 케이크를 비롯해 흰쌀밥, 고기 볶음, 다양한 반찬, 그리고 생일의 상징인 미역국까지 정성스럽게 차려진 상차림이 담겨 눈길을 끌었다. 소박하지만 정성이 가득 담긴 생일상은 신지가 느낀 행복과 따뜻함을 고스란히 전했다.

다만 이를 본 일부 네티즌들은 "저게 무슨 푸짐한 거냐", "양파는 뭐냐", "생일인데 반찬이 좀 그렇다" 등 엇갈린 반응을 보이기도 했다.

한편 신지는 7세 연하 가수 문원과 내년 결혼을 앞두고 있다. 최근에는 경기도 광주에 위치한 신혼집을 공개하며 화제를 모았으며, 두 사람은 해당 집에서 미리 동거하며 결혼 준비에 한창인 것으로 알려졌다. 팬들은 이들의 행복한 근황에 축하와 응원의 메시지를 보내고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] "박나래, 목포거주 母·남자친구 급여 처리, '업무상 횡령' 해당 여지有"

2.

'빅마마' 이혜정, 성형 견적 1200만원..수술 결심 "못생겼다고 꾸짖어서 화나"

3.

김지민♥김준호, 신혼 5개월차에 벌써 '각방'…"같이 자면 이혼할 뻔"

4.

결혼 앞둔 신지, 165cm에 '저체중' 경고 받았다.."60kg까지 찌우라고"

5.

선우용여, 입국장서 子 3시간째 안 나와 ‘멘붕’..결국 눈물

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] "박나래, 목포거주 母·남자친구 급여 처리, '업무상 횡령' 해당 여지有"

2.

'빅마마' 이혜정, 성형 견적 1200만원..수술 결심 "못생겼다고 꾸짖어서 화나"

3.

김지민♥김준호, 신혼 5개월차에 벌써 '각방'…"같이 자면 이혼할 뻔"

4.

결혼 앞둔 신지, 165cm에 '저체중' 경고 받았다.."60kg까지 찌우라고"

5.

선우용여, 입국장서 子 3시간째 안 나와 ‘멘붕’..결국 눈물

스포츠 많이본뉴스
1.

'80억 직격탄' 결국은 나홀로 선택…'9위 성적표'는 어떻게 채우나

2.

"첫 아이에게 韓이름 지어주고파" 몸은 ML로 떠났지만, 마음만은 여전히 '한국♥'…대전 예수의 진심 [SC포커스]

3.

'이정후 금의환향, 자이언츠 구단 전부 데려온다' SF 자이언츠 한국방문 결정, 코리안 마케팅에 진심 펼친다

4.

"파격적 장기계약" '33세 MF'손준호,충남 아산과 4년 재계약[단독]

5.

"하루에 감독6인 오피셜 실화?" 이정효→코스타→김현석→이정규→정정용→박건하...K리그 역대급 크리스마스 이브[종합]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.