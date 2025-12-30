'은애하는 도적님아' 문상민 "♥남지현보다 한 살 연상 캐릭터, 오빠美 …

30일 서울 상암동 스탠포드호텔에서 열린 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'의 제작발표회. 남지현과 문상민이 포토타임을 갖고 있다. 상암동=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.30/
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 문상민이 '은애하는 도적님아'를 통해 남지현과 로맨스 호흡을 맞춘 소감을 전했다.
문상민은 30일 서울 마포구 상암 스탠포드 호텔에서 열린 KBS2 새 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아' 제작발표회에서 "극 중에서 지현 누나보다 한 살 더 많은 캐릭터"라며 "전작과 달리 이번엔 오빠미를 보여드리고 싶다"고 했다.
'은애하는 도적님아'는 어쩌다 천하제일 도적이 된 여인과 그녀를 쫓던 대군, 두 남녀의 영혼이 바뀌면서 서로를 구원하고 종국엔 백성을 지켜내는 위험하고 위대한 로맨스를 담은 작품으로, 함영걸 감독과 이선 작가가 의기투합했다.
왕의 아우인 도월대군 이열을 연기한 문상민은 "'웨딩 임파서블', '새벽 2시의 신데렐라'에 이어 이번에도 누나와 함께 하게 됐다"며 "이번 작품 제의가 들어왔을 때 감독님한테 열과 은조의 나이차이를 물어봤다. 근데 열이 은조보다 한 살 오빠라고 하더라. 제가 그 부분에 몰입을 하면서 은조를 오빠미로 이끌어야겠단 생각이 들었다. 물론 지현 누나와의 연상연하 케미도 있겠지만, 그런 생각을 크게 하진 않았다. 오히려 여동생 같은 느낌으로 은조를 품으려고 노력했다. 또 지현 누나만의 매력이 있다면, 현장에서 유쾌하고 좋은 에너지가 잘 전달되는 것 같았다. 누나를 보면서 많이 배웠다"고 전했다.
한편 KBS2 새 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'는 2026년 1월 3일 오후 9시 20분에 첫 방송된다.