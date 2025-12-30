남지현, '백일의 낭군님' 이후 8년만 사극 컴백…"오랜만이라 뜻깊어" ('은애하는 도적님아')

기사입력 2025-12-30 15:53


남지현, '백일의 낭군님' 이후 8년만 사극 컴백…"오랜만이라 뜻깊어" …
30일 서울 상암동 스탠포드호텔에서 열린 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'의 제작발표회. 남지현이 포토타임을 갖고 있다. 상암동=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.30/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 남지현이 8년 만에 사극으로 돌아온 소감을 전했다.

남지현은 30일 서울 마포구 상암 스탠포드 호텔에서 열린 KBS2 새 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아' 제작발표회에서 "'백일의 낭군님' 이후 8년 만에 사극으로 돌아와 뜻깊다"라고 했다.

'은애하는 도적님아'는 어쩌다 천하제일 도적이 된 여인과 그녀를 쫓던 대군, 두 남녀의 영혼이 바뀌면서 서로를 구원하고 종국엔 백성을 지켜내는 위험하고 위대한 로맨스를 담은 작품으로, 함영걸 감독과 이선 작가가 의기투합했다.

남지현은 비록 신분은 천하지만 단단한 성품을 지닌 의녀 홍은조 역을 맡았다. tvN 드라마 '백일의 낭군님' 이후 8년 만에 사극으로 돌아온 그는 "8년이란 시간이 흘렀다 걸 전혀 체감을 못했다. 사극으로 돌아온 게 8년 만이고, KBS 작품을 11년 만에 해서 뜻깊다. 오랜만에 하는 사극인데, 또 KBS에서 보여드릴 수 있게 돼 뿌듯하다. 감독님이 말씀해 주신 대로 저희 드라마엔 굉장히 다양한 이야기가 담겨있다. 매 회마다 새로운 이야기가 등장하고, 여러 모습을 보여드릴 수 있을 것 같았다. 로맨스적인 부분도 풍부하게 보여드릴 수 있을 것 같고, 성장물로서도 한 사람이 처음부터 끝까지 갔을 때 어떻게 변화하는지 순차적으로 보여드릴 수 있을 것 같다. 최대한 다양한 모습을 보여드리겠다"고 포부를 전했다.

한편 KBS2 새 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'는 2026년 1월 3일 오후 9시 20분에 첫 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

숙행, '상간 의혹' 여가수 맞았다.."심려 끼쳐 죄송, 법적절차 통해 사실 밝힐 것"[전문]

2.

김보미, 극단 다이어트 끝에 '뼈말라'.."걸을 힘도 없이 굶었다"

3.

'갑상선 투병' 지예은, 심각했던 건강상태 "수술까지 받아, 현재 회복 중"

4.

김지선, '피어싱 중독' 래퍼 子 전폭 지지 "수능이 인생 전부 아냐, 하고픈 거 하길"

5.

[전문] "불륜 아니다"라는 말, 끝내 못했다…숙행, 자필편지 "'현역가왕3' 하차할 것, 다시 한번 깊이 죄송"

연예 많이본뉴스
1.

숙행, '상간 의혹' 여가수 맞았다.."심려 끼쳐 죄송, 법적절차 통해 사실 밝힐 것"[전문]

2.

김보미, 극단 다이어트 끝에 '뼈말라'.."걸을 힘도 없이 굶었다"

3.

'갑상선 투병' 지예은, 심각했던 건강상태 "수술까지 받아, 현재 회복 중"

4.

김지선, '피어싱 중독' 래퍼 子 전폭 지지 "수능이 인생 전부 아냐, 하고픈 거 하길"

5.

[전문] "불륜 아니다"라는 말, 끝내 못했다…숙행, 자필편지 "'현역가왕3' 하차할 것, 다시 한번 깊이 죄송"

스포츠 많이본뉴스
1.

'김혜성 트레이드설' 다저스 결국 저질렀다! → 마이애미와 거래해 18세 우완 유망주 영입

2.

"언론은 현실을 몰라요" 충격받은 日 에이스, 4일 밖에 안남았는데 확실한 제안 못받아...보라스는 자신만만

3.

손흥민 MLS 득점왕 경쟁 빨간불! 563골 득점 괴물 미국 상륙 가능성...“관계자 미팅, 이적 확률 70%”

4.

'패패무패무무' 韓 국대 MF 스승 위기, 경질 압박 거세진다...'백승호 풀타임 활약' 버밍엄, 사우샘프턴과 1-1 무승부→6경기 연속 무승

5.

'더이상 어리지 않다' 부담감은 변명일 뿐…한동희의 2026년, '아픈손가락' → 진짜 거포 거듭날까 [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.