'은애하는 도적님아' 감독 "남지현♥문상민→홍민기 캐스팅? 예쁘고 잘생기…

30일 서울 상암동 스탠포드호텔에서 열린 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'의 제작발표회. 왼쪽부터 홍민기, 남지현, 함영걸 감독, 한소은, 문상민이 포토타임을 갖고 있다. 상암동=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.30/
[스포츠조선 안소윤 기자] 함영걸 감독이 '은애하는 도적님아'의 캐스팅 비하인드를 전했다.
함영걸 감독은 30일 서울 마포구 상암 스탠포드 호텔에서 열린 KBS2 새 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아' 제작발표회에서 "연기 잘하고 예쁘고 잘생긴 배우들을 캐스팅했다"라고 했다.
'은애하는 도적님아'는 어쩌다 천하제일 도적이 된 여인과 그녀를 쫓던 대군, 두 남녀의 영혼이 바뀌면서 서로를 구원하고 종국엔 백성을 지켜내는 위험하고 위대한 로맨스를 담은 작품으로, 함영걸 감독과 이선 작가가 의기투합했다.
연출을 맡은 함 감독은 "한 줄로 요약하면, 연기를 잘하고 예쁘고 잘생긴 배우들을 캐스팅했다"고 너스레를 떨었다. 이어 그는 "남지현 배우한텐 부담스러운 이야기이긴 한데, 워낙 대본을 잘 보기로 유명하지 않나. 처음 드라마 대본을 읽었을 때 이야기의 사이즈가 컸기 때문에 남지현 배우가 함께 해준다면 자신감을 얻을 수 있을 것 같았다. 또 배우로서 스펙트럼도 넓고 기본기가 단단해서 캐릭터의 다양한 모습을 보여줄 수 있을 것 같았다. 문상민 배우는 남지현 배우 앞에 나타난 왕자님 같은 존재인데, 보시면 알겠지만 '확신의 대군상'이다. '슈룹'으로 백상예술대상에서 신인상도 받았고, 단단함과 유연함을 지닌 배우라는 생각이 들었다"고 극찬했다.
또 홍민기와 한소은에 대해선 "홍민기 배우는 연출자의 입장에서 봤을 때 요즘 보기 힘든 마스크다. 본인만의 강한 개성이 있다"며 "저희 드라마에서 삼각관계가 중요한 요소인데, 이 친구라면 긴장감을 확 끌어당길 수 있을 것 같았다. 한소은 배우는 굴러들어온 복이다. 전작에서는 아련하고 성숙한 역할을 많이 했는데, 생각보다 순수하고 귀여운 이미지를 갖고 있어서 새로운 모습을 보여줄 수 있을 것 같았다"고 기대감을 내비쳤다.
한편 KBS2 새 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'는 2026년 1월 3일 오후 9시 20분에 첫 방송된다.