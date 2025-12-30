'은애하는 도적님아' 문상민, 변우석·박지훈과 매력 대결?…"피부과 다니…

'은애하는 도적님아' 문상민, 변우석·박지훈과 매력 대결?…"피부과 다니면서 관리해"

기사입력 2025-12-30 16:16


30일 서울 상암동 스탠포드호텔에서 열린 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'의 제작발표회. 문상민이 포토타임을 갖고 있다. 상암동=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.30/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 문상민이 '은애하는 도적님아'를 통해 보여줄 자신만의 매력을 언급했다.

문상민은 30일 서울 마포구 상암 스탠포드 호텔에서 열린 KBS2 새 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아' 제작발표회에서 "쟁쟁한 선배들이 계셔서 어떻게 살아남아야 할지 고민을 많이 했다"며 "외적으로 관리를 하기 위해 피부과를 많이 다녔다"라고 했다.

'은애하는 도적님아'는 어쩌다 천하제일 도적이 된 여인과 그녀를 쫓던 대군, 두 남녀의 영혼이 바뀌면서 서로를 구원하고 종국엔 백성을 지켜내는 위험하고 위대한 로맨스를 담은 작품으로, 함영걸 감독과 이선 작가가 의기투합했다. 문상민은 왕의 아우인 도월대군 이열을 연기했다.

2026년 드라마·영화 신작 라인업에는 문상민을 비롯해 '21세기 대군부인' 변우석, '왕과 사는 남자' 박지훈 등이 왕 캐릭터를 맡아, 대중과 만날 예정이다. 이에 문상민은 "쟁쟁한 선배들이 계셔서 어떻게 살아남아야 할지 고민을 했다"며 "저만의 무기가 있다면, 대본에 쓰여 있는 캐릭터만 잘 살려도 사랑을 받을 수 있겠다는 믿음이 생겼다. 대본에 있는 그대로 충실하게 잘 소화해내고 싶었다. 또 외적으로도 관리를 하기 위해 피부과를 많이 다녔다(웃음). 이번 작품을 준비하면서 평소보다 더 많이 다녔다"고 강조했다.

한편 KBS2 새 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'는 2026년 1월 3일 오후 9시 20분에 첫 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

