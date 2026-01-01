'年2천억 매출' 통닭부자 김재곤 "자녀에겐 회사 지분 10%만, 그 이상은 줄 생각 없어→잘써야 진짜 내돈"(이웃집 백만장자)

기사입력 2026-01-01 09:18


'年2천억 매출' 통닭부자 김재곤 "자녀에겐 회사 지분 10%만, 그 이…

[스포츠조선 고재완 기자] '가○치 통닭' 김재곤이 어려운 이들을 돕기 위한 재단 설립 계획과 함께, "잘 쓰는 것만이 결국 내 돈"이라는 부(富)의 철학을 전하며 깊은 울림을 안겼다.

31일 방송된 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'(이하 '이웃집 백만장자')에서는 월급 5천 원의 소년 가장에서, 연 매출 2천억 원의 자수성가형 사업가로 우뚝 선 김재곤의 파란만장한 인생 이야기가 공개됐다. 김재곤은 현재 도계·가공·유통을 아우르는 종합 닭고기 전문기업과, 창업 8년 만에 가맹점 830개를 돌파한 치킨 프랜차이즈를 성공적으로 이끌며 '대한민국 닭 업계의 신화'로 불리고 있다. 특히 김재곤의 치킨 브랜드는 점주들과의 상생을 최우선 가치로 둔 경영 철학을 인정받아 2020년과 2021년, 2년 연속 '착한 프랜차이즈'로 선정되며 주목을 받았다.


'年2천억 매출' 통닭부자 김재곤 "자녀에겐 회사 지분 10%만, 그 이…

'年2천억 매출' 통닭부자 김재곤 "자녀에겐 회사 지분 10%만, 그 이…

'年2천억 매출' 통닭부자 김재곤 "자녀에겐 회사 지분 10%만, 그 이…

'年2천억 매출' 통닭부자 김재곤 "자녀에겐 회사 지분 10%만, 그 이…

'年2천억 매출' 통닭부자 김재곤 "자녀에겐 회사 지분 10%만, 그 이…

'年2천억 매출' 통닭부자 김재곤 "자녀에겐 회사 지분 10%만, 그 이…
김재곤은 일찍이 연탄가스 중독 사고로 부모를 잃고, 15살 어린 나이에 가장의 무게를 안았다. 육촌 형이 운영하던 닭집에서 월급 5천 원을 받고 고된 노동을 감수하며 동생들의 생계를 책임졌다. 이후 가게 한켠에 2평 공간을 빌려 닭 80마리로 장사를 시작한 그는 남다른 전략으로 승부를 걸었다. 닭을 10~15마리 단위로 소분해 판매하며 품질 차별화를 꾀했고, 남들보다 한발 앞서 중량 선별기를 도입해 거래처의 신뢰를 쌓았다. 이러한 선택은 곧 폭발적인 성장으로 이어졌고, 1990년대 초, 웬만한 중소기업에 버금가는 월 매출 1억 원에 육박하는 성과를 거뒀다. "그 돈으로 세 동생을 결혼시키고, 막냇동생의 대학교 학비도 댔다"는 이야기는 많은 이들의 가슴을 뭉클하게 했다.

그런 그에게 또 한 번의 아픔이 찾아왔다. 첫째 딸이 생후 6개월에 뇌전증과 뇌성마비로 시한부 판정을 받은 것이다. "2년을 넘기기 힘들다"는 진단을 이겨내고, 딸은 39세인 지금까지도 건강하게 아빠의 곁을 지키고 있다. 이는 그의 삶을 또 한 번 바꿔놓았다. 김재곤은 현재 10개의 지적장애 아동 가정을 선정해 매달 후원하고 있다. 그는 "그 부모의 마음을 너무 잘 안다"며, "그 아이들이 세상을 떠날 때까지 후원을 계속 할 것"이라고 진심 어린 이유를 밝혔다. 더 나아가, 그는 어려운 이들을 돕기 위해 최소 1000억 원이 들 것으로 예상되는 재단 설립 계획까지 공개해 감탄을 자아냈다.


'年2천억 매출' 통닭부자 김재곤 "자녀에겐 회사 지분 10%만, 그 이…
자녀들에게 남길 유산에 대해서도 김재곤은 단호했다. "회사 지분 5%, 10%를 이미 줬다. 그 이상은 줄 생각이 없다"며, "재산을 남겨 놓으면 싸움이 날 수도 있지 않냐"고 잘라 말했다. 마지막으로 김재곤은 "통장에 있는 돈은 숫자에 불과하다"며, "잘 쓰는 것만이 결국 진짜 내 돈"이라는 삶과 돈에 대한 철학을 전했다. 무일푼에서 출발해 성공의 정점에 섰지만, 돈 대신 삶의 가치를 좇으며 '잘 쓰는 삶'을 선택한 김재곤의 여정은 '이웃집 백만장자'를 통해 진한 감동과 여운을 남겼다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고현정 빠진 'SBS 연기대상'…대상 후보 불참 '이례적'

2.

지석진, '홀대 논란' 속 품격 지켰다…"감사하고 행복합니다"

3.

고건한, 혈액암 투병 중 위중 안성기 언급중 울컥 "母도 같은 병...쾌유 믿는다"[SBS 연기대상]

4.

옥택연, '내년 결혼' 앞두고 기쁜 소식 전했다 "사랑해 지혜야" [KBS 연기대상]

5.

김영광, 이영애 폭로에 고개 숙여 사과 "사이비 교주 추천, 죄송하다" [KBS 연기대상]

연예 많이본뉴스
1.

고현정 빠진 'SBS 연기대상'…대상 후보 불참 '이례적'

2.

지석진, '홀대 논란' 속 품격 지켰다…"감사하고 행복합니다"

3.

고건한, 혈액암 투병 중 위중 안성기 언급중 울컥 "母도 같은 병...쾌유 믿는다"[SBS 연기대상]

4.

옥택연, '내년 결혼' 앞두고 기쁜 소식 전했다 "사랑해 지혜야" [KBS 연기대상]

5.

김영광, 이영애 폭로에 고개 숙여 사과 "사이비 교주 추천, 죄송하다" [KBS 연기대상]

스포츠 많이본뉴스
1.

생애 두 번째 MVP, 사령탑도 엄지 척…"힘이 되는 선수, 재미있어하더라"

2.

[오피셜]"차기 레전드의 슬픈 작별" 베테랑 홍정호 진짜 '굿바이', 수원행 예정…송민규-권창훈도 OUT

3.

'3548억원 아까워 어쩌나' 25% 뛰고, 막말까지…앓던 이가 드디어 빠졌다, "짐 덩어리 같았다" 혹평

4.

지독했던 풀세트 혈전! 현대건설, 흥국생명 잡고 8연승 성공 2025년 '유종의 미' [인천 리뷰]

5.

풀세트 접전, 결국 웃지 못했다…"시작이 좋지 않았다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.