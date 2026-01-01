[종합] '독수리 5형제' 안재욱♥엄지원, 공동 대상…"대상과 인연 없다…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 안재욱과 엄지원이 '2025 KBS 연기대상'에서 대상 수상 영예를 안았다.
무대에 오른 안재욱은 "대상은 저와는 인연이 없는 상이라는 생각이 늘 있었는데, 제게도 이런 날이 왔다"며 "이 상이 주는 무게감과 책임감에 대해 신중하게 생각하는 배우가 되겠다"고 소감을 전했다.
엄지원은 "드라마 '무자식 상팔자'에서 제 할아버지가 이순재 선생님이셨다. 당시 선생님의 연기를 보면서 정말 많은 걸 배웠다. 제겐 또 하나의 터닝포인트가 되는 시간이었다"고 추억을 떠올렸다.
MBC 시트콤 '거침없이 하이킥'에서 할아버지와 손자로 호흡을 맞췄던 정일우는 '화려한 날들'로 장편드라마 부문 우수상을 받은 뒤, 고인을 애도했다. 그는 "이순재 선생님 말씀을 마음 깊이 새기며 항상 노력하고 발전하는 배우로 거듭나겠다"고 말했다.
끝으로 시상식에서는 고 이순재를 기리는 헌정 무대와 추모 영상도 준비됐다. 고인과 함께 연극 '고도를 기다리며를 기다리며'에서 호흡을 맞췄던 뮤지컬배우 카이는 프랭크 시나트라의 '마이 웨이'를 불렀고, 드라마 '개소리'에서 이순재의 파트너 견 '소피'로 등장한 강아지와 후배 배우들도 무대에 올라 작별 인사를 나눴다.
이하 '2025 KBS 연기대상' 수상자(작)
대상 = 엄지원, 안재욱(독수리 5형제를 부탁해!)
최우수상 = 김영광(은수 좋은 날), 이영애(은수 좋은 날), 이태란(화려한 날들)
우수상 미니시리즈 = 옥택연(남주의 첫날밤을 가져버렸다), 이준영(24시 헬스클럽), 서현(남주의 첫날밤을 가져버렸다), 정지소(수상한 그녀)
우수상 장편드라마 = 윤박(독수리 5형제를 부탁해!), 정일우(화려한 날들), 유인영(독수리 5형제를 부탁해!), 정인선(화려한 날들)
우수상 일일드라마 = 박상면(대운을 잡아라), 박윤재(여왕의 집), 함은정(여왕의 집)
조연상 = 김동완(독수리 5형제를 부탁해!)
베스트커플상 = 엄지원·안재욱(독수리 5형제를 부탁해!), 정은지·이준영(24시 헬스클럽), 정인선·정일우(화려한 날들), 서현·옥택연(남주의 첫날밤을 가져버렸다), 이영애·김영광(은수 좋은 날), 하승리·현우(마리와 별난 아빠들), 이봄·윤박(독수리 5형제를 부탁해!)
인기상 = 정은지·이준영(24시 헬스클럽)
작가상 = 구현숙(독수리 5형제를 부탁해!)
단막극상 = 양대혁(러브:트랙-러브호텔), 김아영(러브:트랙-러브호텔)
신인상 = 이석기(독수리 5형제를 부탁해!), 박정연(화려한 날들), 신슬기(독수리 5형제를 부탁해!)
청소년 연기상 = 김건우(신데렐라게임), 김시아(은수 좋은 날)
