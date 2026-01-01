2025년 세계를 제패한 LCK 선수들의 활약상 담은 사진전 '시퀀스 2…

|
라이엇게임즈는 지난 2025년 최고의 한 해를 보낸 LCK 선수들의 활약상을 담아낸 사진전 '시퀀스 2025(SEQUENCE 2025)'을 성료했다고 전했다.
LCK는 2025년에 열린 3개의 국제대회를 휩쓰는 최고의 성과를 거뒀다. 첫 국제 대회인 퍼스트 스탠드에서 한화생명e스포츠가 우승하면서 기분 좋게 출발한 LCK는 단일 시즌제를 도입한 정규 시즌에서 젠지가 무려 29승 1패라는 놀라운 성적을 거둔 뒤 결승전에서 한화생명을 제압하고 정상에 올랐다.
젠지는 캐나다에서 열린 미드 시즌 인비테이셔널(MSI)에서도 내로라 하는 강호들을 물리치면서 2년 연속 MSI 트로피를 들어 올렸으며, 이어 중국에서 열린 롤드컵(월드 챔피언십)에선 '전통의 강호' T1이 마지막에 웃었다. 결승전 맞상대 역시 LCK의 KT 롤스터였다.
이밖에 팀들이 만들어낸 서사를 픽셀 기반 그래픽으로 재해석한 그림바지(Studio Pants) 작가의 10개 팀 아트워크와 LCK가 올해 석권한 3개 국제 대회의 우승 순간을 포스코의 '포스아트(PosART)' 기술을 적용, 높은 해상도와 입체감을 구현한 작품들이 인기를 얻었다. 또 올해를 끝으로 은퇴를 선언한 한화생명의 정글러 '피넛' 한왕호를 위한 특별 전시물 옆에는 팬들이 아쉬움과 응원을 담은 메시지를 노란 종이에 적어 붙기도 했다.
사진전이 열리는 동안 다양한 부대 행사와 이벤트가 열렸다. 젠지, 디플러스 기아의 팬 미팅, 윤수빈, 배혜지, 이은빈 등 LCK에서 인터뷰어로 활동하고 있는 아나운서들이 팬들과 만나는 등 부대 행사가 진행됐다. 후원사인 우리은행은 우리틴틴 모델인 QWER을 내세워 컬래버 포토 카드와 포스터를 400명에게 제공하는 이벤트를 진행했으며 업비트는 팬들에게 키캡을 제공하기도 했다. 사진전 현장을 찾은 선수들은 자신의 활약을 돌아보면서 사인을 한 뒤 기념 촬영을 하기도 했다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com