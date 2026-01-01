김지민 "신용카드X→무조건 체크카드만…♥김준호와 연애 조건 1번이 마이너스통장無"(이호선의 사이다)

기사입력 2026-01-01 12:00


김지민 "신용카드X→무조건 체크카드만…♥김준호와 연애 조건 1번이 마이너…

[스포츠조선 고재완 기자]김지민이 결혼 전 남편 김준호에게 통 큰 씀씀이에 대한 단호한 통보를 날린 사실을 전한다.

오는 3일 오전 10시 방송되는 SBS Plus '이호선의 사이다' 6회에서는 돈 때문에 정떨어지는 '머니 빌런' 사연들이 공개돼 분노 지수를 끌어올린다. 특히 소고기뭇국에 소고기를 넣지 않는 아내부터 채소 씻은 물로 아기를 목욕시키는 엄마, 아들 부부에게까지 손을 뻗은 시어머니 등 돈 앞에서 드러난 가족의 민낯을 낱낱이 짚어내며 시청자들의 공분을 자아낼 예정이다.

연예계 대표 '알뜰녀'로 정평 난 김지민은 역대급 머니 빌런들의 사연을 듣던 중 "나는 무조건 체크카드만 쓴다. 신용카드는 만들어두기만 했지 0원도 안 쓴다"라며 돈 절약 관련 꿀팁을 전한다. '자신이 번 돈에서 돈을 쓰자' 주의라는 김지민은 "김준호와 연애할 때 첫 번째 조건이 통장 잔고가 마이너스면 절대 안 사귄다는 거였다"라고 돈과 연애에 대한 확고한 기준을 밝혀 놀라움을 자아낸다. 과연 김지민의 통보에 김준호는 어떤 반응을 보였을지 호기심을 높인다.


김지민 "신용카드X→무조건 체크카드만…♥김준호와 연애 조건 1번이 마이너…

김지민 "신용카드X→무조건 체크카드만…♥김준호와 연애 조건 1번이 마이너…

김지민 "신용카드X→무조건 체크카드만…♥김준호와 연애 조건 1번이 마이너…

김지민 "신용카드X→무조건 체크카드만…♥김준호와 연애 조건 1번이 마이너…
또한 이호선은 "우리 남편은 국제급 짠돌이다"라며 "결혼하고 나서도 옷을 거의 안 산다. 총각 때 입던 옷이 아직도 맞는다. 그게 더 신기하다"라고 털어놓는다. 그러나 곧이어 "그렇게 아껴도 소용이 없다"라는 반전 발언을 덧붙여 모두를 포복절도하게 한다. 이호선이 모두를 빵 터지게 만든 뜻밖의 사연은 무엇인지 관심을 끈다.

그런가 하면 이호선과 김지민은 '이호선의 사이다' 6회에서 자식을 돈벌이에 이용하는 하나의 도구처럼 이용한 역대급 악랄한 사연이 공개되자, "자식 뒤통수를 친 거냐"라며 분노를 감추지 못한다. 단순한 금전 갈등을 넘어 가족의 신뢰를 송두리째 무너뜨린 사연의 정체는 무엇일지 궁금증을 모은다.

제작진은 "이번 회차에서는 돈이라는 이유로 본인은 물론 가족과 사랑이 어떻게 망가질 수 있는지를 적나라하게 담는다"라며 "사상 최고 머니 빌런들에 대한 이호선과 김지민의 통쾌한 대처법을 기대해 달라"라고 전했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고현정, 'SBS 연기대상' 불참 속 의미심장 글 "후진 일도 많다"

2.

이지현, 안과의사와 두번째 이혼 후 무너졌다 "119 불러 응급실, 아직 운전도 못 해"

3.

'톰과 제리' 성우 故송도순, 지병으로 별세…향년 77세[SC이슈]

4.

최수종, 故이순재 대신 'KBS 연기대상' 대상 시상…"영면하신 지 벌써 한 달" 먹먹[SC이슈]

5.

“故 송도순, 열흘 전부터 혼수상태”…남궁옥분, 마지막 순간 전해 [전문]

연예 많이본뉴스
1.

고현정, 'SBS 연기대상' 불참 속 의미심장 글 "후진 일도 많다"

2.

이지현, 안과의사와 두번째 이혼 후 무너졌다 "119 불러 응급실, 아직 운전도 못 해"

3.

'톰과 제리' 성우 故송도순, 지병으로 별세…향년 77세[SC이슈]

4.

최수종, 故이순재 대신 'KBS 연기대상' 대상 시상…"영면하신 지 벌써 한 달" 먹먹[SC이슈]

5.

“故 송도순, 열흘 전부터 혼수상태”…남궁옥분, 마지막 순간 전해 [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

진짜 야구 최악의 먹튀, 한 가닥 양심은 있었다.. 이게 어디냐! → '남은 계약 솔직히 다시 합시다' 전격 수용

2.

승점 2점도 극적 조별리그 통과, 아프리카네이션스컵 16강 모두 결정.. 홍명보호 상대 남아공 16강서 카메룬과 충돌

3.

"절대 용서할 수 없다" 최악 부진 이강인급 日 기대주 극대노...일본 걱정 심각 "부활할 수 있을까"

4.

'모두 망할 수도 있다' 2026년, 코리안 빅리거들 위기의 해? 누가 '반전의 왕'이 될 것인가

5.

"EPL 우승경쟁 아스널X맨시티의 2파전이 확실해?" 과르디올라의 '의미심장'한 물음표

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.