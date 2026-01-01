유재석, '런닝맨' 촬영 중 안면부상 응급실行 "눈썹 위 찢어져, 성형외…

유재석, '런닝맨' 촬영 중 안면부상 응급실行 "눈썹 위 찢어져, 성형외과 치료"
[스포츠조선 김소희 기자]국민 MC 유재석이 '런닝맨' 촬영 중 사고로 응급실을 찾았던 아찔한 경험을 털어놨다.
1일 유튜브 채널 '뜬뜬'은 "세배는 핑계고"라는 제목의 영상을 업로드 했다. 영상에는 배우 안은진, 이상이, 김성철이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.
이날 이상이는 드라마 '손해 보기 싫어서' 촬영 중 얼굴 부상을 입었던 당시를 언급하며 "전혀 위험한 장면이 아니었는데 사고가 났다"고 떠올렸다. 이어 "그때 생긴 흉터도 이제는 제 삶의 일부라고 생각하게 됐다. 태도도 많이 바뀌었다"며 "위험한 신이 아닌데 그렇게 돼서 더 무서웠다"고 봉합 수술을 받았던 경험을 전했다.
이를 듣던 유재석 역시 과거 비슷한 사고를 겪었다며 공감을 표했다. 그는 "저도 예전에 SBS '런닝맨' 녹화하다가 그런 적이 있다"고 말했다.
유재석은 '런닝맨' 게임 도중 방탄소년단의 노래에 흥이 올라 춤을 추다 게임 장치 밖으로 떨어지는 사고를 당했다고 설명했다. 그는 "그렇게까지 할 필요는 없었는데 업이 되다 보니 까불다가 떨어졌다"며 "근데 운이 없었다. 넘어지는 과정에서 무릎이 안경을 건드리면서 눈썹 위를 다쳤다. 피가 쭉 났다"고 당시 상황을 전했다.
이어 "응급실에 갔는데 봉합하면 흉터가 오래갈 수 있다고 하더라"며 "결국 서울로 올라와 성형외과에서 다시 치료를 받았다"고 덧붙였다.
