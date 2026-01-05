[공식] 박진희·남상지, 시청률 요정될까…KBS 일일드라마 '붉은 진주' 출연

기사입력 2026-01-05 08:49


[공식] 박진희·남상지, 시청률 요정될까…KBS 일일드라마 '붉은 진주'…
박진희(왼쪽), 남상지. 사진 제공=엘리펀엔터테인먼트, 빙고원이엔티

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박진희와 남상지가 비밀과 욕망이 뒤엉킨 운명의 소용돌이 속에서 치밀한 복수를 시작한다.

2월 첫 방송 예정인 KBS2 새 일일드라마 '붉은 진주'(극본 김서정, 연출 김성근)는 거짓 신분으로 돌아온 두 여자가 아델 가에 감춰진 죄악과 진실을 밝혀내는 치밀하고 강렬한 복수 연대기를 그린 작품이다.

'결혼하자 맹꽁아!', '우당탕탕 패밀리', '현재는 아름다워' 등 다수의 작품에서 감각적인 연출력을 선보인 김성근 감독이 연출을 맡고, 탄탄한 집필력의 김서정 작가가 극본을 맡았다. 여기에 박진희와 남상지가 출연을 확정하며 예비 시청자들의 기대감을 한껏 끌어올리고 있다.

'태종 이방원', '러브씬넘버#', '리턴' 등에서 카리스마 넘치는 연기력으로 극의 몰입감을 높여온 배우 박진희는 이번 드라마에서 쌍둥이 자매 김명희와 김단희 역을 맡아 1인 2역에 도전한다. 언니 김명희는 다정한 성품의 간호사로 평범한 가정을 꿈꾸지만, 예상치 못한 진실과 마주하며 비극적인 운명을 맞는다. 동생 단희는 언니 죽음의 진실을 알게 된 이후 자신의 인생을 버리고 언니의 이름으로 살아가기로 결심하고, 아델 그룹을 차지하기 위한 치밀한 복수에 나선다. 다이아몬드를 세공하듯 정교하게 쌓아 올린 단희의 서사와 박진희의 내공 깊은 연기가 만나 어떤 시너지를 완성할지 기대를 모은다.

남상지는 불의의 사고로 가족을 잃은 뒤 복수를 위해 자신의 이름과 신분을 모두 버리고, 세계적인 브랜드 컨설턴트 클로이 리로 살아가는 인물을 연기한다. 평범했던 일상은 한순간에 무너지고, 새로운 정체로 아델 그룹에 입성해 치밀하게 복수를 준비하지만 예상치 못한 복병을 만나 계획은 흔들리기 시작한다. '우당탕탕 패밀리', '으라차차 내 인생' 등을 통해 다채로운 연기력을 보여준 남상지가 극적인 변화를 지닌 캐릭터를 어떻게 그려낼지 이목이 집중된다.

'붉은 진주' 제작진은 "박진희와 남상지는 극중 비밀과 욕망 속에서 소중한 것을 잃은 뒤 거짓 신분으로 돌아와 진실을 마주하게 된다"며 "복수로 시작된 관계가 갈등을 넘어 연대와 이해로 확장되고, 그 안에서 워맨스가 촘촘하게 그려질 것"이라고 전했다. 이어 "두 배우가 만들어낼 감정의 깊이와 시너지가 작품을 이끄는 큰 축이 될 테니 많은 관심 부탁드린다"고 덧붙였다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
