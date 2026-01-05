[SC이슈] '오징어 게임', 美크리틱스 초이스 어워즈 최우수 외국어 시리즈..박찬욱은 '불발'

기사입력 2026-01-05 11:56


[SC이슈] '오징어 게임', 美크리틱스 초이스 어워즈 최우수 외국어 시…

[스포츠조선 문지연 기자] '오징어 게임'이 미국의 크리틱스 초이스 어워즈에서 수상했다.

제31회 크리틱스 초이스 어워즈가 5일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열렸다. 이날 '오징어 게임'은 경쟁작인 '아카풀코', '라스트 사무라이 스탠딩' 등을 제치고 TV 부문 최우수 외국어 시리즈상을 수상했다.

매년 초 열리는 크리틱스 초이사 어워즈는 미국과 캐나다의 방송·영화 비평가와 기자 600여 명이 소속된 단체인 크리틱스 초이스 협회(CCA)가 선정하는 시상식으로, 영화와 TV 부문으로 나눠 우수한 작품과 배우들을 선정해 시상한다.

'오징어 게임'은 첫 번째 시즌으로 2022년 열린 크리틱스 초이스 어워즈에서 한국 드라마 최초 TV 최우수 외국어 시리즈상을 수상한 바 있다. 당시 주연 배우인 이정재는 한국 배우 최초 남우주연상을 수상했다. 또 지난해에는 시즌2를 통해 최우수 외국어 시리즈상을 수상했다. 이로써 '오징어 게임'은 세 시즌 모두 최우수 외국어 시리즈상을 수상한 작품이 됐다.

반면 박찬욱 감독의 영화 '어쩔수가없다'는 각색상과 외국어영화상 후보에 이름을 올렸으나, 외국어영화상이 '시크릿 에이전트'에 돌아가면서 수상이 불발됐다. 또 각색상은 '원 배틀 애프터 어나더'의 폴 토마스 앤더슨이 수상했다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

소향, '골든' 라이브 대참사에 셀프 혹평 "내가 다 망쳤다, 너무 못해"

2.

[속보] 안성기, 5일 별세…중환자실 입원 6일만 비보

3.

이정재·정우성, 국민 배우 안성기 마지막 길 배웅..눈물의 운구

4.

"父 때문에 길 끊겨" 현주엽 갑질 오명에 첫째子 '정신과 치료'..농구도 접고 휴학

5.

안성기 별세..이순재→윤석화까지 연이어 떠난 연예계 큰 별들 [SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

소향, '골든' 라이브 대참사에 셀프 혹평 "내가 다 망쳤다, 너무 못해"

2.

[속보] 안성기, 5일 별세…중환자실 입원 6일만 비보

3.

이정재·정우성, 국민 배우 안성기 마지막 길 배웅..눈물의 운구

4.

"父 때문에 길 끊겨" 현주엽 갑질 오명에 첫째子 '정신과 치료'..농구도 접고 휴학

5.

안성기 별세..이순재→윤석화까지 연이어 떠난 연예계 큰 별들 [SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"선수들 다 울산 간다는데 어찌합니까" 회비 내고 야구하다, 돈 받고 뛸 수 있으니...독립구단들 어쩌나

2.

기대만발 '잠실 빅보이'의 첫 풀타임. 조인성의 28넘어 LG 국내타자 첫 30호 넘길까

3.

KIA V12 교두보 놨던 스타우트, 내년에도 대만서 뛴다 "타이강과 재계약 근접"

4.

김민재 데려오고 싶은데 돈이 없어요! AC 밀란과 재연결…이적시장서 KIM 주목→뮌헨은 거절

5.

'ERA 6.58 → KS 제외' 굴욕 이겨낼까? 부활 꿈꾸는 78억 FA…'가을 마법사'에게 배운다 [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.