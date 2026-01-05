[SC이슈] '오징어 게임', 美크리틱스 초이스 어워즈 최우수 외국어 시…

제31회 크리틱스 초이스 어워즈가 5일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열렸다. 이날 '오징어 게임'은 경쟁작인 '아카풀코', '라스트 사무라이 스탠딩' 등을 제치고 TV 부문 최우수 외국어 시리즈상을 수상했다.
매년 초 열리는 크리틱스 초이사 어워즈는 미국과 캐나다의 방송·영화 비평가와 기자 600여 명이 소속된 단체인 크리틱스 초이스 협회(CCA)가 선정하는 시상식으로, 영화와 TV 부문으로 나눠 우수한 작품과 배우들을 선정해 시상한다.
'오징어 게임'은 첫 번째 시즌으로 2022년 열린 크리틱스 초이스 어워즈에서 한국 드라마 최초 TV 최우수 외국어 시리즈상을 수상한 바 있다. 당시 주연 배우인 이정재는 한국 배우 최초 남우주연상을 수상했다. 또 지난해에는 시즌2를 통해 최우수 외국어 시리즈상을 수상했다. 이로써 '오징어 게임'은 세 시즌 모두 최우수 외국어 시리즈상을 수상한 작품이 됐다.
반면 박찬욱 감독의 영화 '어쩔수가없다'는 각색상과 외국어영화상 후보에 이름을 올렸으나, 외국어영화상이 '시크릿 에이전트'에 돌아가면서 수상이 불발됐다. 또 각색상은 '원 배틀 애프터 어나더'의 폴 토마스 앤더슨이 수상했다.