'김선호♥' 고윤정, '글로벌 톱스타' 됐다..'이 사랑 통역 되나요?'로 로코 도전

기사입력 2026-01-05 16:52


'김선호♥' 고윤정, '글로벌 톱스타' 됐다..'이 사랑 통역 되나요?'…

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 고윤정의 로코가 온다.

고윤정은 오는 16일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'에서 '글로벌 톱스타' 차무희 역을 맡아 신선한 변신을 선보인다. '이 사랑 통역 되나요?'는 다중언어 통역사 주호진(김선호)이 글로벌 톱스타 차무희의 통역을 맡게 되면서 펼쳐지는 예측불가 로맨틱 코미디 작품이다.

극 중 차무희는 전 세계가 주목하는 톱스타로, 밝고 당찬 에너지 속에 어디로 튈지 모르는 매력을 품은 인물. 고윤정은 톱스타지만 정작 자신의 감정 표현에는 서툰 차무희의 인간적인 면모를 섬세한 연기로 풀어내며 캐릭터에 깊이를 더할 전망이다.

특히 공개된 스틸 속 차무희 특유의 사랑스러운 무드를 고스란히 담아내며 작품 공개 전부터 로맨스 연기에 대한 기대감을 한층 끌어올리고 있다. 설렘 지수를 높이는 고윤정의 활약과 로맨틱한 케미스트리에 관심이 더욱 집중된다.

고윤정은 지난 5월 종영한 tvN '언젠가는 슬기로울 전공의생활'에서 산부인과 레지던트 1년 차 오이영 역을 맡아 '의사 오이영'의 눈부신 성장 서사와 사랑스러운 러브라인을 진정성 있게 그려내며 다채로운 매력을 발산했다. 캐릭터의 서사를 이끄는 안정적인 연기로 작품의 인기를 견인했으며, 이를 통해 '2025 대한민국 대중문화예술상' 문화체육관광부 표창과 '2025 펀덱스어워드' TV 드라마 여자 주연 부문을 수상하며 대중성과 연기력을 모두 인정받았다.

앞서 '무빙', '환혼: 빛과 그림자', '이재, 곧 죽습니다', '스위트홈', '로스쿨', 영화 '헌트' 등 여러 작품을 통해 한계 없는 변신을 보여준 고윤정은 이번 작품에서 전작과는 또 다른 결의 매력으로 새로운 얼굴을 예고하고 있다. 매 작품 캐릭터에 자신만의 색을 입혀온 만큼, 차무희로서 펼쳐낼 고윤정의 색다른 변신에 기대가 모아진다.

한편, 고윤정의 연기 변신이 펼쳐질 넷플릭스 오리지널 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'는 오는 1월 16일 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'희귀병 투병' 박원숙, '같이 삽시다' 종영 후 고백.."분장실서 쓰러진 적도"

2.

故 안성기, 마지막 모습은 자는 듯 편안…"잘 이별했다"

3.

"자숙 중 맞나" 박나래, 김숙 게시물 '좋아요' 논란…결국 취소

4.

고현정 맞나 도끼·쩍벌 AI 영상에 팬들 술렁…"내릴까요?"

5.

BTS 정국 집 또 찾아간 외국인 사생..우편물 던지며 난동

연예 많이본뉴스
1.

'희귀병 투병' 박원숙, '같이 삽시다' 종영 후 고백.."분장실서 쓰러진 적도"

2.

故 안성기, 마지막 모습은 자는 듯 편안…"잘 이별했다"

3.

"자숙 중 맞나" 박나래, 김숙 게시물 '좋아요' 논란…결국 취소

4.

고현정 맞나 도끼·쩍벌 AI 영상에 팬들 술렁…"내릴까요?"

5.

BTS 정국 집 또 찾아간 외국인 사생..우편물 던지며 난동

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 2000억 어떻게 거절했나...'연봉 330억' 황희찬 前 동료, 돈 다 벌고 유럽 복귀 예고→"맨체스터 유나이티드 접촉"

2.

'리드오프 타율 0.332' 알고보니 천직? '출루왕'과 본격 경쟁…염갈량의 남자, 올해는 어떨까 [SC피플]

3.

'깜짝 대반전' 김민재 레알 마드리드 갑니다!…임대 후 의무 이적 옵션→"뮌헨이 KIM 직접 제안"

4.

사과냐, 소송이냐...박준현 아직 결정 내리지 않았다, 스프링캠프 참가 가능할까

5.

'아직 예산의 반도 안썼다' 토론토의 한풀이, 시즈→폰세→로저스→오카모토, 이젠 6652억 FA 최대어

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.