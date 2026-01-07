이나영·정은채·이청아, 女연대 결성..'아너' 변호사 3인방 완성

기사입력 2026-01-07 08:22


이나영·정은채·이청아, 女연대 결성..'아너' 변호사 3인방 완성

[스포츠조선 문지연 기자] '아너' 이나영, 정은채, 이청아가 여성 연대를 결성한다.

지니 TV 오리지널 드라마 '아너 : 그녀들의 법정'(박가연 극본, 박건호 연출, 이하 '아너')은 거대한 스캔들이 되어 돌아온 과거에, 정면 돌파로 맞서는 세 여성 변호사의 미스터리 추적극이다. 7일 공개된 메인 포스터는 여성 범죄 피해자 전문 로펌 L&J의 대표 변호사 3인방, 윤라영(이나영), 강신재(정은채), 황현진(이청아)의 치열한 사투와 끈끈한 연대를 한 장의 이미지에 압축적으로 담아내며 시선을 압도한다.

이번 포스터에서 가장 주목해야 할 점은 세 변호사가 단단히 맞잡고 있는 '손'이다. 이는 20년간 쌓은 우정을 넘어, 어떤 거대한 외압에도 흔들리지 않고 힘을 합쳐 끝까지 함께 나아가겠다는 강인한 의지와 신뢰를 상징한다. 정면을 응시하는 단단한 카리스마는 "부서져도, 끝내 무너지지 않는"이란 카피와 어우러져 더욱 강렬한 메시지를 완성한다.

또한, 세 인물의 눈빛은 각기 다른 서사를 품고 있으면서도, '명예'라는 하나의 목표를 향하고 있다. 법정이라는 차가운 전쟁터에서 이들이 보여줄 뜨거운 열정과, 사건의 진실을 파헤치며 겪게 될 놀라운 변화들이 포스터 한 장만으로도 고스란히 전달된다. 함께 하기 때문에 끝내 무너지지 않는 법정의 수호자들로 변신한 이나영, 정은채, 이청아의 시너지는 벌써부터 예비 시청자들의 가슴을 뛰게 만든다.

제작진은 "메인 포스터를 통해 서로의 손을 잡고 버팀목이 되어주는 세 변호사의 강인한 의지와 작품 전체를 관통하는 메시지를 전달하고자 했다. 촬영 당시에도 이나영, 정은채, 이청아가 눈빛과 포즈만으로도 현장을 휘감는 강력한 에너지를 발산, 완벽한 호흡을 보여줬다"고 설명하며, "과거의 비밀이 거대한 스캔들로 돌아와 이들에게 멍에를 씌우지만, 명예를 지키기 위해 뜨거운 사투를 벌일 그녀들의 미스터리 추적극이 시청자들에게 강렬한 전율을 선사할 것"이라고 자신감을 드러냈다.

한편,
지니 TV 오리지널 드라마 '아너 : 그녀들의 법정'은 동명의 스웨덴 드라마를 원작으로 하며, 오는 2월 2일 월요일 오후 10시 KT 지니 TV에서 공개되고, ENA를 통해 방송된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

