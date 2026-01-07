최수영, ♥김재영 향한 '팬심' 들통→'탬퍼링' 중심 안우연 반전('아이돌아이')[SC리뷰]

|
[스포츠조선 문지연 기자] '아이돌아이' 최수영이 김재영을 향한 팬심을 결국 드러냈다.
지니 TV 오리지널 드라마 '아이돌아이' (김다린 극본, 이광영 연출) 6화에서 맹세나(최수영)와 도라익(김재영)은 서로만이 해줄 수 있는 위로를 건넸다. 도라익을 믿는 수많은 팬의 응원을 보여준 맹세나, 다시 한번 노래로 맹세나를 위로하는 도라익은 애틋하고도 뭉클했다. 하지만 도라익을 궁지로 몰았던 템퍼링 사건의 중심에 강우성(안우연)이 있다는 사실이 드러나며 반전이 찾아왔다. 여기에 맹세나가 꽁꽁 숨겨온 팬심이 들통나는 엔딩은 다음 전개를 궁금케 했다. 이에 ENA에서 방송된 6화 시청률은 전국 2.8% 수도권 2.7%(닐슨 코리아, 유료가구 기준)를 기록했다.
한편, 최재희(박정우)와의 대질심문 날이 다가왔다. 절대 흥분해서는 안된다는 조언에도 불구, 서로 다른 진실을 사이에 둔 도라익과 최재희의 갈등은 깊었다. 최재희는 도라익이 다른 소속사와 '템퍼링'을 했고, 이를 전하러 간 강우성에게 사건이 벌어졌다고 주장했다. 헛소문일 뿐이라는 도라익의 억울함과 달리, 모친인 도미경(우미화 분)의 계좌에서 계약금이 발견되며 진술을 뒷받침할 증거마저 등장했다. 도미경을 찾아가 마주한 진실은 더욱 가혹했다. 도라익에 대한 이해와 믿음보다 그저 돈이 중요한 도미경이었다.
그날 밤 도라익은 쉽게 잠에 들지 못했다. 늘 자신을 위로했던 맹세나의 회한 섞인 표정이 마음에 걸렸기 때문이었다. 그런 맹세나에게 도라익이 건넨 위로는 음악이었다. 음악은 사람의 마음 깊숙한 곳을 건드린다는 말과 함께, 달빛 아래서 맹세나만을 위한 공연을 시작했다. 그 음악은 과거 가장 힘들었던 그날, 맹세나를 살게 했던 노래였다. 다시 마주한 그날의 노래를 들으며, 하염없이 도라익을 바라보는 맹세나의 눈빛에는 애틋함이 스쳤다.
하지만 위기가 계속됐다. '템퍼링' 협의를 이끌어냈던 인물이 도미경이 아닌 강우성이라는 사실은 모두를 충격에 빠트렸다. 이는 시작에 불과했다. 도라익이 맹세나가 숨겨둔 '골드보이즈'의 굿즈를 발견한 것. 사색이 된 맹세나를 향해 "얘기해 봐. 이게 다 뭔지"라고 묻는 도라익의 목소리는 떨렸다. 팬심을 숨긴 채 변호사로서 곁을 지켜온 맹세나의 비밀이 발각된 순간. 무엇보다 믿었던 사람이 거짓말을 하면 어떨 것 같냐는 맹세나의 물음에 "어차피 사람들은 죄다 거짓말밖에 안해. 난 인간한테 별 기대가 없어서 타격이 없을 것 같은데?"라고 답을 했던 도라익과는 달리, 싸늘해진 눈빛에서 두 사람의 관계가 어떻게 흘러갈지 궁금증을 증폭시켰다.
지니 TV 오리지널 드라마 '아이돌아이' 7화는 오늘 12일 오후 10시 KT 지니 TV에서 공개되며, ENA를 통해 방송된다. OTT는 넷플릭스에서 볼 수 있다.
