남지현♥문상민, KBS서 일내나..'은애하는 도적님아' 심상치않은 반응
[스포츠조선 문지연 기자] 남지현과 문상민의 '은애하는 도적님아'의 인기가 심상치않다.
지난 주 첫 방송을 마친 KBS2 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'(이선 극본, 함영걸 연출)가 방송 첫 주 만에 TV 드라마 화제성 순위권에 진입했을 뿐만 아니라 시청률까지 상승하며 2026년의 포문을 화려하게 열고 있는 것.
'은애하는 도적님아' 시청률은 1회보다 2회에서 높은 수치를 보였고 분당 최고 시청률은 5.7%를 기록, 새로운 다크호스로 떠오르며 쾌조의 스타트를 끊었다.(닐슨코리아 제공, 전국 가구 기준)
또한 K-콘텐츠 경쟁력 분석 전문 기관인 굿데이터코퍼레이션의 펀덱스(FUNdex)가 발표한 TV 드라마 화제성 순위에서 방송 첫 주 만에 5위에 오르며 화제를 모았다.(2026. 01. 06. 기준) 여기에 넷플릭스에서도 긍정적인 반응을 얻고 있어 시청자들의 높은 관심도를 체감케 하고 있다.
무엇보다 다가오는 3, 4회에서는 도적 홍은조(남지현)와 대군 이열(문상민)의 본격적인 로맨스가 예고돼 더욱 이목이 쏠린다. 꽃비 내리는 밤, 깜짝 입맞춤이 불러온 나비효과를 비롯해 쫓고 쫓기는 도적과 대군의 달콤한 추격전, 그리고 임재이(홍민기), 신해림(한소은)의 관계까지 눈을 뗄 수 없는 재미를 선사할 예정이다.
2026년의 포문을 연 필람(必覽) 청춘 사극 로맨스로 떠오르고 있는 KBS2 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'는 오는 10일 오후 9시 20분에 3회가 방송된다.
