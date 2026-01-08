[공식] 넷플릭스 표 '늑대소녀' 온다..'뷰티 인 더 비스트' 김민주·로몬·문상민 출연 확정

기사입력 2026-01-08 09:24


[공식] 넷플릭스 표 '늑대소녀' 온다..'뷰티 인 더 비스트' 김민주·…

[공식] 넷플릭스 표 '늑대소녀' 온다..'뷰티 인 더 비스트' 김민주·…

[공식] 넷플릭스 표 '늑대소녀' 온다..'뷰티 인 더 비스트' 김민주·…

[공식] 넷플릭스 표 '늑대소녀' 온다..'뷰티 인 더 비스트' 김민주·…

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 김민주, 로몬, 문상민이 '뷰티 인 더 비스트'의 출연을 확정했다.

넷플릭스가 새로운 시리즈 '뷰티 인 더 비스트'(가제)의 제작을 확정하고 김민주, 로몬, 문상민까지 신예 배우들의 캐스팅 라인업을 공개했다. '뷰티 인 더 비스트'(가제)는 늑대로 변하는 비밀을 가지고 있는 민수가 대학교 선배 해준 그리고 늑대 소년 도하와 만나며 벌어지는 이야기를 그린 청춘 판타지 로맨스다.

'뷰티 인 더 비스트'(가제)는 늑대 인간 '민수'가 대학에 입학하면서 벌어지는 좌충우돌 캠퍼스 이야기를 그린다. 늑대로 변하지 않기 위해 감정과 행동을 억누르며 살아온 '민수'는 어렸을 때부터 철저하게 교육받으며 사회화에 성공하고, 대학에 입학해 새로운 세상을 마주하게 된다. 드라마 '옥씨부인전', '시지프스: the myth', '푸른 바다의 전설' 등 섬세한 인물 묘사와 감각적인 영상미로 대중들의 사랑을 받았던 진혁 감독이 연출을 맡고, 넷플릭스 시리즈 '인간수업', '글리치' 등 대담한 필력과 날카로운 통찰력, 독창적인 스토리텔링을 보여준 진한새 작가가 각본을 맡았다. 그동안 넷플릭스와 함께 신선한 이야기로 전 세계 시청자들을 매료시킨 진한새 작가가 이번에는 또 어떤 새로운 소재로 즐거움을 선사할지 이목이 집중된다. 여기에 기대작 [대한민국에서 건물주 되는 법]을 제작 중인 것은 물론, 넷플릭스 시리즈 '인간수업'과 드라마 '크라임 퍼즐' 등 다수의 화제작을 선보여온 스튜디오 329가 제작을 맡아 신뢰를 더한다.

'뷰티 인 더 비스트'(가제)의 신선한 캐스팅 라인업도 주목할 만하다. 영화 '청설', 드라마 '언더커버 하이스쿨', '커넥션' 등을 통해 다채로운 매력을 보여준 김민주가 늑대로 변하는 소녀 하민수 역을 맡았다. 누구에게도 들켜서는 안되는 능력 때문에 항상 자신을 억누르며 살아왔던 '민수'는 하고 싶은 것도 많고, 가보고 싶은 곳도 많은 호기심 많은 소녀로 평범한 일상을 꿈꾼다.

민수의 대학교 선배 해준 역은 드라마 '새벽 2시의 신데렐라', '웨딩 임파서블', '슈룹' 등 차곡차곡 필모그래피를 쌓아가고 있는 문상민이 맡는다. 뚱한 얼굴에 매서운 눈빛으로 무서워 보이는 첫인상과는 달리 순한 모습으로 '대형견'이라는 별명을 가진 해준은 평소 남에게 관심이 없는 성격이지만, 왜인지 모르게 자신의 앞에만 서면 이상하게 행동하는 민수가 계속해서 눈에 밟힌다.

넷플릭스 시리즈 '지금 우리 학교는', 드라마 '가족계획', '브랜드 인 성수동' 등의 작품으로 존재감을 톡톡히 입증한 로몬은 자유롭게 살아가는 늑대인간 도하 역으로 활약한다. 하고 싶은 것이 있으면 앞뒤 재지 않고 행동으로 옮기는 '도하'는 자신과는 달리 감정을 억누르고 살아가는 민수가 답답하면서도 이상하게 신경 쓰인다.

'뷰티 인 더 비스트'(가제)는 오직 넷플릭스에서 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

방송 뜸한 김제동, 근황 공개됐다..윤종신·이적과 집들이 "오랜 독거의 내공 담겨"

2.

[종합] 영정은 정우성이, 훈장은 이정재가..故안성기 마지막 길 설경구→주지훈 함께한다

3.

현주엽, 40kg 빠진 충격 근황 "허리사이즈 10cm 줄어"

4.

김경아, 필리핀서 딸 교육 중 비상상황 터졌다 "총 맞고 싶냐고"

5.

슈, 천만원 샤넬백 메고 홀로 子졸업식 참석..임효성 차단 당해도 '당당'

연예 많이본뉴스
1.

방송 뜸한 김제동, 근황 공개됐다..윤종신·이적과 집들이 "오랜 독거의 내공 담겨"

2.

[종합] 영정은 정우성이, 훈장은 이정재가..故안성기 마지막 길 설경구→주지훈 함께한다

3.

현주엽, 40kg 빠진 충격 근황 "허리사이즈 10cm 줄어"

4.

김경아, 필리핀서 딸 교육 중 비상상황 터졌다 "총 맞고 싶냐고"

5.

슈, 천만원 샤넬백 메고 홀로 子졸업식 참석..임효성 차단 당해도 '당당'

스포츠 많이본뉴스
1.

한화, '이승엽 코치 영입' 巨人과 실전 담금질-롯데는 올해도 형제대결…흥미진진 '스프링캠프 한-일전' 일정은

2.

[공식발표] 롯데도 FA 떴다! 2026년 1호 계약 → 현역 홀드 2위 베테랑 김상수 '1년 3억원'

3.

한국 최고의 유망주다운 선택, 1초 만에 손흥민 샤라웃! "같이 뛰어본 최고의 선수"

4.

[오피셜]화성, 대학 리그 씹어먹은 득점왕 품었다...울산 유망주 김대환 임대 영입 '친형제 듀오 탄생'

5.

"아모림, 당신이 틀렸어" 1400억짜리 맨유 공격수, '아모림 스리백' 버리자마자 3달만에 골맛+첫 멀티골 '쾅쾅'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.