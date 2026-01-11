추사랑, 모델 활동 금수저 논란 미리 차단..야노 시호 “120% 책임 중요”

기사입력 2026-01-11 16:10


추사랑, 모델 활동 금수저 논란 미리 차단..야노 시호 “120% 책임 …

추사랑, 모델 활동 금수저 논란 미리 차단..야노 시호 “120% 책임 …

추사랑, 모델 활동 금수저 논란 미리 차단..야노 시호 “120% 책임 …

[스포츠조선 박아람 기자] 일본 모델 야노 시호가 〈WWD KOREA〉 2월호 패션 화보를 장식했다.

오랜 시간 톱 모델로 활동해온 야노 시호는 동시대 여성들이 닮고 싶어 하는 웰니스 롤모델로 꾸준히 언급돼 왔다. 이번 촬영 현장에는 MBC 예능 〈전지적 작가시점〉 촬영도 함께 진행됐으며, 패션 모델에 관심을 보이고 있는 딸 추사랑이 동반해 눈길을 끌었다.

이번 패션 화보는 경량 패딩을 중심으로 웰니스라는 키워드를 시각적으로 풀어냈다. 경쾌한 볼륨감과 정제된 실루엣의 패딩은 야노 시호 특유의 차분한 에너지와 어우러지며, 기능성과 미니멀한 미학이 공존하는 스타일링을 통해, 우아하고도 세련된 겨울 라이프스타일을 제안한다.

이어진 인터뷰에서 야노 시호는 웰니스를 "나 자신에게도, 타인에게도 좋은 사람으로 살아가는 상태"라고 정의했다. 무엇이든 최선을 다하되 감당할 수 있는 범위를 넘어서지 않는 것, 일과 관계, 일상 사이에서 무리하지 않는 선택이 지금의 자신에게 가장 현실적인 웰니스라고 전했다.

딸 사랑이가 모델이라는 직업에 관심을 보이는 것에 대해서는 조심스럽고 담담한 시선을 유지했다. 그는 "아직은 목표를 정하기보다 스스로 '나'로 존재하는 시간이 더 중요하다"며, "다만 무엇을 선택하든 그 일에 대해서는 120% 책임을 다하는 태도는 중요하다"고 덧붙였다. 엄마로서의 애정과 선배 모델로서의 프로페셔널한 시선이 동시에 전해지는 대목이다.

이번 화보와 인터뷰 전문은 〈WWD KOREA〉 2026년 2월호에서 독점 공개된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘수와진’ 안상진, 피습 후 세 차례 뇌수술→17년 투병..야윈 얼굴 안타까워

2.

백지영♥정석원, 사생활 노출 불안감 토로 "일거수일투족 감시받는 느낌"

3.

'이혼' 율희, 면접교섭일에 삼남매 만나 인증샷..두쫀쿠 먹이며 애틋

4.

맛집부부 아내 "남편이 다혈질, 손님에게 화내고 욕해 군청 민원까지"…오은영 "폭발 원인이 따로 있어, 손님은 새우등 터진 격"(결혼지옥)

5.

김지민, 개그맨 후배 인성 폭로 "앞뒤 다른 모습에 트라우마 생겨" ('사이다')

연예 많이본뉴스
1.

‘수와진’ 안상진, 피습 후 세 차례 뇌수술→17년 투병..야윈 얼굴 안타까워

2.

백지영♥정석원, 사생활 노출 불안감 토로 "일거수일투족 감시받는 느낌"

3.

'이혼' 율희, 면접교섭일에 삼남매 만나 인증샷..두쫀쿠 먹이며 애틋

4.

맛집부부 아내 "남편이 다혈질, 손님에게 화내고 욕해 군청 민원까지"…오은영 "폭발 원인이 따로 있어, 손님은 새우등 터진 격"(결혼지옥)

5.

김지민, 개그맨 후배 인성 폭로 "앞뒤 다른 모습에 트라우마 생겨" ('사이다')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민, 손흥민, 손흥민 또 당신입니까...18세 135일 '최연소 3골' 대기록, 15년째 멀쩡→'토트넘 후배 근접'

2.

'미쳤다' 156㎞ 던지는데 소속이 없다니…KIA 1R 은퇴 번복하고 돌아올까?

3.

입단 9개월만에 FA 선언 → 다시 돌아간다고? 더 차가워진 시장 반응 '깜짝'

4.

"FA 역사상 최대 이변" 117년 만의 비극. 디펜딩 챔피언 크팰, 6부리그 팀에 덜미. 매클스필드의 환희 "간판 공격수 교통사고 사망 딛고 이룬 쾌거"

5.

노시환 다년 계약 어떻게 되고있나 "계속 대화하고 있어요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.