"박미선 유방암 투병, ♥이봉원 때문" 절친 최양락 작심 폭로 ('짠한형')

기사입력 2026-01-13 06:00


[스포츠조선 이우주 기자] '짠한형' 이봉원이 박미선의 건강 상태를 밝혔다.

12일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 개그맨 최양락, 이봉원, 지상렬, 염경환이 출연했다.

신동엽은 최근 선우용여와 함께 촬영을 했다고 언급했다. 이에 이봉원은 "애 엄마가 선우용여 아줌마를 '엄마'라 한다"고 절친한 사이 임을 언급했고 신동엽 역시 "너무 친하지 않냐. 궁금해서 여쭤봤는데 미선이 너무 좋아지고 건강해졌다고 걱정하지 말라더라. 그런 걸 그냥 탁 물어보기가 그렇지 않냐"고 유방암을 투병 중인 박미선의 건강 상태를 조심스럽게 물었다.

이봉원은 "어제도 우리가 가족 여행 다녀왔다. 애들이랑 일본에 다녀왔다. 치료가 다 끝나서 약 먹으면서 추이를 지켜보고 있다"고 박미선의 건강에 대해 말했고 최양락은 "요즘 원가 의학이 발달돼서"라고 덧붙였다.


이봉원은 "본인이 제일 힘들다. 주위 사람들도 물론 힘들지만 본인이 제일 힘든 것"이라 밝혔고 최양락은 "네가 속을 썩여가지고. 하도 속을 썩여서"라고 말해 웃음을 안겼다. 이봉원 역시 "댓글에 항상 그렇게 적혀있더라"라고 토로했고 최양락은 "그러냐. 이봉원 XX가 속 썩여가지고"라고 말해 웃음을 안겼다.

신동엽은 "물론 티격태격하지만 그 안에 얼마나 끈끈한 사랑이 있겠냐"며 "그거 기억나냐. 다같이 MT갔다 왔을 때 형 취해서 미선이 불러달라고 했다. 몰래 사귈 땐데"라고 떠올렸다.

현장에 있던 최양락 역시 "미친X 같았다. 몰랐던 사람들도 '미선이랑 사귀는구나'했다"고 말했고 신동엽은 "그렇게 뜨거웠던 형인데 결혼하면서 표현하는 걸 쑥스러워한다. 근데 우리는 다 알지 않냐. 얼마나 표현은 안 하지만"이라고 밝혔다. 이에 이봉원은 "행복한 가정이다"라고 쑥스러워해 웃음을 자아냈다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

