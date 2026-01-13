[SC이슈] 00년생 ‘아기맹수’ 향한 김민수 플러팅 논란에 ‘피식대학’ 공식 사과 엔딩
[스포츠조선 조민정 기자] 유튜브 채널 '피식대학'이 김민수의 부적절한 발언 논란에 대해 공식 사과했다.
'피식대학'은 12일 채널 공지를 통해 "본 콘텐츠에 출연하지 않은 셰프를 언급하는 과정에서 불편함을 드린 점 진심으로 사과드린다"며 "문제가 된 구간은 즉각 삭제 조치를 진행하려 했으나 시스템상 사유로 처리가 지연되고 있다. 최대한 빠르게 조치하겠다"고 밝혔다.
논란은 전날 공개된 '피식대학' 코너 '피식쇼'에서 불거졌다. 이날 방송에는 넷플릭스 '흑백요리사' 시즌1 우승자인 '나폴리 맛피아' 권성준 셰프가 게스트로 출연해 요리와 프로그램 비하인드를 나눴다. 그러나 대화 흐름과 무관하게 김민수가 시즌2 출연자로 화제를 모은 '아기맹수' 김시현 셰프를 언급하며 분위기가 급변했다.
김민수는 "아기맹수 아느냐"고 물었고, 권성준은 당황한 듯 "알긴 하지만 개인적으로 아는 사이는 아니다"고 답했다. 그럼에도 김민수는 "전화번호는 모르냐"고 재차 질문하며 집요한 태도를 보였다. 권성준이 김시현 셰프가 2000년생이라고 설명하자, 김민수는 자신과의 나이 차이를 언급하며 "뭐가 문제냐"고 반응했다.
이후 김민수는 영상 편지 형식으로 "아기맹수 안녕. 나는 어른 맹수다"라며 "언젠가 데이트 신청을 하고 싶다"고 말해 선을 넘었다는 지적을 받았다. 해당 발언은 출연진의 제지에도 이어졌고, 영상 공개 직후 시청자들 사이에서 "상대방이 없는 자리에서 지나친 언급이었다", "불쾌감을 줄 수 있는 농담"이라는 비판이 쏟아졌다.
결국 '피식대학'은 논란 하루 만에 공식 사과 입장을 내며 수습에 나섰다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
