"과몰입 유발"…'스프링 피버' 조준영, 정성 가득한 손글씨로 감성 담았다

기사입력 2026-01-13 17:35


사진 제공=SM엔터테인먼트

[스포츠조선 안소윤 기자 '스프링 피버' 조준영이 드라마 과몰입을 유발하고 있다.

조준영은 tvN 월화드라마 '스프링 피버'(극본 김아정, 연출 박원국)에서 신수고등학교 부동의 전교 1등 선한결 역으로 출연, 빈틈없이 완벽한 모습 뒤에 감춰진 사연을 섬세한 감정선으로 그려내 깊은 인상을 남기고 있다.

지난 12일 조준영은 SM엔터테인먼트의 공식 계정인 'SM ACTIST'(에스엠 액티스트)를 통해 선한결의 주요 스팟 모음집을 공개했다. 여기에 촬영 현장 비하인드는 물론 선한결의 뒷이야기를 담은 손 글씨와 조준영만의 감성으로 눈길을 끌고 있다.


사진 제공=SM엔터테인먼트

사진 제공=SM엔터테인먼트

사진 제공=SM엔터테인먼트

사진 제공=SM엔터테인먼트
특히 도서관 사진에서는 '조용해야 했지만, 혼자 그리고 세진이 생각으로 마음은 시끄러웠어'라며 최세진(이재인)을 향한 선한결의 생각을 간접적으로 드러내 보는 이들로 하여금 청춘 로맨스의 설렘과 여운을 동시에 느끼게 만들었다.

이렇듯 조준영은 카메라 안팎에서 캐릭터의 서사를 차곡차곡 쌓아 올려 극의 완성도를 높이며, 드라마 전개의 주요한 한 축을 안정적으로 견인해 작품 전반에 탄탄한 힘을 더하고 있다.

한편, 조준영의 주요 스팟 모음집 전체 사진은 'SM ACTIST' 계정에서 확인할 수 있으며, '스프링 피버'는 매주 월, 화요일 오후 8시 50분 tvN에서 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

