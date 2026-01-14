진세연♥박기웅부터 유호정까지…'사랑을 처방해 드립니다', KBS 주말극 살릴까

[스포츠조선 안소윤 기자 '사랑을 처방해 드립니다'가 두 집안의 폭발적인 시너지를 담은 13인 단체 포스터를 공개했다.
오는 31일 첫 방송 예정인 KBS2 새 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'(극본 박지숙, 연출 한준서)는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며, 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 패밀리 메이크업 드라마다.
공개된 단체 포스터 속 13인의 인물들은 극 중의 대립이 무색할 만큼 이미 하나의 가족이 된 듯한 환상적인 팀워크를 자랑한다. 두 원수 집안의 남녀 진세연(공주아 역), 박기웅(양현빈 역)을 필두로, 개성 넘치는 캐릭터들의 다채로운 관계성이 한눈에 담기며 웰메이드 가족극의 탄생을 기대하게 한다.
특히 선물 상자를 바라보며 환한 미소를 짓고 있는 이들의 모습은 향후 펼쳐질 설렘 가득한 로맨스와 좌충우돌 스토리에 대한 궁금증을 불러일으킨다. 여기에 리본 끈이 드라마 로고를 부드럽게 감싸고 있는 디자인과 포근한 색감은 작품의 분위기를 한층 밝게 끌어올리며 드라마 전체가 하나의 정성스러운 선물인 듯한 느낌을 자아낸다.
극의 무게 중심을 든든하게 잡아줄 배우들의 케미 또한 흥미롭다. 유호정(한성미 역), 김승수(공정한 역), 김형묵(양동익 역), 소이현(차세리 역), 김미숙(나선해 역), 주진모(양선출 역), 최대철(공대한 역), 조미령(양동숙 역), 김선빈(공우재 역), 윤서아(양은빈 역), 조이현(민지후 역)은 생동감 넘치는 표정으로 각 캐릭터가 가진 서사를 극대화하며 완벽한 호흡을 자랑한다.
이와 관련 '사랑을 처방해 드립니다' 제작진은 "단체 포스터를 통해 개성 넘치는 두 집안의 일상을 엿볼 수 있다"며 "애증의 관계 속에서 피어날 웃음과 감동, 그리고 13인이 각자의 방식으로 전할 처방전 같은 이야기를 기대해 달라"고 전했다.