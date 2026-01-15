정시아, 자식농사 대박났다...13살 딸, '국제무대 최연소 작가' 선정

기사입력 2026-01-15 08:16


정시아, 자식농사 대박났다...13살 딸, '국제무대 최연소 작가' 선정

[스포츠조선 김수현기자 배우 정시아가 딸의 '최연소 작가' 데뷔를 전했다.

14일 정시아는 "5th International Sculpture Festa 2026 in Seoul 서우가 서울국제조각페스타에 최연소작가로 작품을 선보이게 되었어요"라고 밝혔다.

정시아는 "페스타의 주제가 '경험의 확장' 인 만큼 서우의 작품 속 물파장처럼 이번 경험이 서우의 마음속에서 어떤 파장을 일으킬지, 작품 속 꽃들처럼 얼마나 아름답게 피어날지 기대가 됩니다!"라며 딸의 작품에 팬으로서 기대감을 드러냈다.

이어 "자신만의 언어로 작품을 완성하며 그 과정을 통해 작품에 대한 책임감을 배우는 시간이었습니다. 많은 관심 부탁드립니다"라 전했다.


정시아, 자식농사 대박났다...13살 딸, '국제무대 최연소 작가' 선정
정시아의 딸 서우 양은 현재 명문 예술중학교인 예원학교에 재학 중이다.

부모님의 예술적 기질을 물려 받은 서우 양은 일찍이 미술 분야에서 뛰어난 재능을 보여 '미술 영재'라는 이야기를 듣고 있다고.

특히 예원학교의 학비는 분기당 200만원으로, 입학금에 1년 교육비를 더하면 900만원 정도인 것으로 알려졌다.

최근 정시아는 엄마를 닮아 빼어난 외모를 한 딸의 근황에 대해 "딸 서우를 궁금해 하는 분들이 많다. '오마이베이비' 이후 특별히 공개한 적이 없는데 딸이 지금 사춘기라서 예민하다. 저의 일 때문에 욕심을 낼 수는 없다. 많은 분들이 궁금해 하시는데 아직은 딸이 원하지 않아서 양해 부탁드린다"고 딸을 방송에 노출시키지 않는 이유를 밝혔다.


한편 정시아는 배우 백윤식의 아들인 배우 백도빈과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

황신혜, 29살에 전신마비 온 남동생 공개 "사고로 목 다쳐 구족화가돼" ('같이삽시다')

2.

안성재, 댓글 1만3000개 달린 '두쫀쿠' 논란 결국 A/S…"실수했다고 느꼈다"

3.

'82세' 임현식, 8kg 빠지고 수척해진 근황 "최근 스텐트 시술 받아, 경도인지장애 진단까지"

4.

강형욱, 갑질 논란 후 '감시 공포'까지…"집 위에 드론이 일주일 내내 떠 있었다"

5.

'뉴진스 퇴출' 다니엘, 인스타 이어 中 SNS까지…해외로 눈 돌리나

연예 많이본뉴스
1.

황신혜, 29살에 전신마비 온 남동생 공개 "사고로 목 다쳐 구족화가돼" ('같이삽시다')

2.

안성재, 댓글 1만3000개 달린 '두쫀쿠' 논란 결국 A/S…"실수했다고 느꼈다"

3.

'82세' 임현식, 8kg 빠지고 수척해진 근황 "최근 스텐트 시술 받아, 경도인지장애 진단까지"

4.

강형욱, 갑질 논란 후 '감시 공포'까지…"집 위에 드론이 일주일 내내 떠 있었다"

5.

'뉴진스 퇴출' 다니엘, 인스타 이어 中 SNS까지…해외로 눈 돌리나

스포츠 많이본뉴스
1.

깜짝 소식! "손흥민 당장 토트넘 돌아와" 메시(39세, 맨시티), 선수 경력 첫 EPL 진출 가능성 점화..."요구 연봉 지불 가능"

2.

[오피셜] 토트넘 미쳤다, 잉글랜드 국가대표 하이재킹 대성공! 완전 영입 완료..."정말로 토트넘에 오고 싶었다"

3.

무려 23년 차인데, "배찬승 공 무섭다. 더 무서운 건…" 돌아온 우승청부사의 원픽, "최대 이변은 김현수"

4.

[오피셜]"'한국의 손흥민'은 이제 없다" 토트넘, 4월 홈구장서 日 선수 없는 '일본의 날' 개최 계획

5.

실력도 여신급! '레베카 대폭발' 흥국생명, 선두 한국도로공사 격침! → 3연승으로 2위와 승점 동점

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.