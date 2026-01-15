정시아, 자식농사 대박났다...13살 딸, '국제무대 최연소 작가' 선정
[스포츠조선 김수현기자 배우 정시아가 딸의 '최연소 작가' 데뷔를 전했다.
14일 정시아는 "5th International Sculpture Festa 2026 in Seoul 서우가 서울국제조각페스타에 최연소작가로 작품을 선보이게 되었어요"라고 밝혔다.
정시아는 "페스타의 주제가 '경험의 확장' 인 만큼 서우의 작품 속 물파장처럼 이번 경험이 서우의 마음속에서 어떤 파장을 일으킬지, 작품 속 꽃들처럼 얼마나 아름답게 피어날지 기대가 됩니다!"라며 딸의 작품에 팬으로서 기대감을 드러냈다.
이어 "자신만의 언어로 작품을 완성하며 그 과정을 통해 작품에 대한 책임감을 배우는 시간이었습니다. 많은 관심 부탁드립니다"라 전했다.
정시아의 딸 서우 양은 현재 명문 예술중학교인 예원학교에 재학 중이다.
부모님의 예술적 기질을 물려 받은 서우 양은 일찍이 미술 분야에서 뛰어난 재능을 보여 '미술 영재'라는 이야기를 듣고 있다고.
특히 예원학교의 학비는 분기당 200만원으로, 입학금에 1년 교육비를 더하면 900만원 정도인 것으로 알려졌다.
최근 정시아는 엄마를 닮아 빼어난 외모를 한 딸의 근황에 대해 "딸 서우를 궁금해 하는 분들이 많다. '오마이베이비' 이후 특별히 공개한 적이 없는데 딸이 지금 사춘기라서 예민하다. 저의 일 때문에 욕심을 낼 수는 없다. 많은 분들이 궁금해 하시는데 아직은 딸이 원하지 않아서 양해 부탁드린다"고 딸을 방송에 노출시키지 않는 이유를 밝혔다.
한편 정시아는 배우 백윤식의 아들인 배우 백도빈과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.
shyun@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.