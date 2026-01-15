남지현, ♥문상민과 성별도 신분도 바뀌었다…대군의 몸으로 왕실 입성('은애하는 도적님아')

|
[스포츠조선 안소윤 기자 '은애하는 도적님아' 남지현의 인생사가 굴곡을 거듭하고 있다.
이후 홍은조는 낮에는 의녀, 밤에는 도적으로 살아가는 특별한 일상을 갖게 됐다. 천성이 선하고 따뜻한 홍은조는 혜민서의 의녀로서 병자들을 돌보는 일에 큰 보람을 느꼈고 병자의 아픔을 지나치지 못하는 마음은 한 발 더 나아가 탐관오리에게 부당하게 빼앗긴 것들을 훔쳐 아픈 이들에게 건네는 도적의 삶으로 이어졌다.
하지만 이러한 핑크빛 분위기는 홍은조가 가문의 멸문을 막아준 도승지 임사형(최원영) 댁과의 혼례를 앞두고 있었던 탓에 금세 사그라들고 말았다. 가문을 지키기 위한 선택 앞에서 홍은조는 자신에게 다가오는 이열에게 일부러 모질게 선을 그어 관계를 정리하려 했고 이열은 실연의 아픔을 간직한 채 홍은조의 곁을 떠났다.
동하는 마음을 외면한 채 정혼을 받아들이는 일은 결코 쉽지 않은 선택일 터. 겨우 마음을 다잡은 홍은조는 도승지 댁 큰 어르신과의 혼례길에 올랐지만 설상가상으로 문턱을 넘는 순간 시름시름 앓던 큰 어르신이 세상을 떠났다는 곡소리가 울려 퍼지는 기이하고도 가혹한 순간을 맞이했다.
이렇듯 복잡다단한 홍은조의 인생사는 앞으로도 한층 더 다이내믹한 국면을 맞이할 예정이다. 홍은조와 이열이 이상 현상에 휘말리며 서로의 영혼이 바뀌는 초유의 사태가 예고됐기 때문. 과연 대군의 몸으로 왕실로 향하게 될 홍은조는 어떤 상황을 마주하게 될지, 천인 신분으로 살아온 그녀가 왕족의 시선으로 바라보게 될 조선은 어떤 모습일지 그 향방에 관심이 모인다.
한편 KBS2 '은애하는 도적님아'는 매주 토, 일요일 오후 9시 20분 방송된다.
