'남편과 별거' 안선영, 의미심장 발언 "싸움도 애정, 이혼할 때 되면 안 싸운다"

15일 안선영의 유튜브 채널에서는 '50대, 더 늦기 전에 꼭 인간관계 정리해야 됩니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.
안선영은 "싫어하는 사람을 1,2,3단계로 나누면 첫 번째는 누가 봐도 대놓고 나를 싫어하는 티가 나는 사람이다. 이런 사람들은 무음 손절하면 된다"며 "저는 1년에 한번씩 다이어트 디톡스하듯이 인간관계 디톡스가 필요하다. 인스타그램도 1년 동안 서로 댓글을 안 달고 좋아요 누르지 않으면 그냥 단절한다. 처음엔 쉽지 않다. '나 왜 언팔이야?' 해서 'DM 한번 안하고 관계가 없어서 언팔했다'고 한다. 그러면 '아니다. 나 열심히 하겠다. 맞팔해달라' 하는 친구도 있고 대놓고 나를 저격하든지 회식자리에서 나만 빼고 짠하고 이러면 안 보면 된다. 무음 손절이 답"이라고 밝혔다.
이어 안선영은 "50년 정도 살아보니까 네가 왜 싫고 하면서 다투고 헤어지지 않냐. 그것도 사랑이다. 진짜 부부가 이혼할 때 되면 안 싸운다. 네가 변했고 네가 실망이라고 화내는 친구는 애정이 있는 것"이라 밝혔다.
안선영은 "제 나이 정도 되는 여성 분들은 인정하겠지만 갑자기 미쳐 날뛴다. 나한테 하면 안 되는 이상한 실수를 한다. 그럴 땐 갱년기가 왔구나 한다"며 "저는 실제로 그런 적이 있다. '네 호르몬 상태가 내가 감당할 수준이 아니다. 당분간 연락하지 말자'고 했다. 그리고 3년 지나다가 우연히 만날 인연이면 결혼식이든 돌잔치든 만나게 된다. 그렇게 인사하고 다시 잘 지내게 된다"고 밝혔다.
한편, 안선영은 지난해 8월 이혼설에 대해 직접 입을 열었다. "남편과 이혼했냐"는 한 팬의 질문에 안선영은 "이미 몇 년 전부터 부부로는 합이 안 맞아 같이 안 다니지만 아이 부모로는 손발이 잘 맞아 아이를 위해 '따로 또 같이' 각각의 삶에 맞추어 잘 지내고 있다"고 별거를 암시하는 답을 내놨다.
이후 안선영은 남편과 별거를 결심한 계기로 치매 어머니 간병으로 인한 가족 갈등 때문이었다고 고백했다. 안선영은 "이대로 살다가는 모두가 불행하겠더라. 그래서 내린 결론이 분리 좀 하자는 거였다"며 "따로지만 오히려 (남편과) 매일 연락한다"고 밝혔다.