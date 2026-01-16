‘오늘부터 인간입니다만’ 김혜윤 “로몬, 동생인데 오빠美” 로몬 “김혜윤, 집중력 만렙”

[스포츠조선 조민정 기자 SBS 새 금토드라마 '오늘부터 인간입니다만'에서 호흡을 맞춘 김혜윤과 로몬이 서로를 향한 신뢰와 애정을 드러냈다.
16일 오후 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 열린 제작발표회에서 두 배우는 촬영 현장에서 느낀 상대의 매력을 솔직하게 전했다.
먼저 로몬은 김혜윤에 대해 "현장에서 제가 두세 가지를 준비해 가면 어떤 걸 던져도 다 받아준다. 억지로 맞출 필요 없이 던지면 자동으로 케미가 나온다"고 말하며 로맨틱 코미디 호흡에 대한 만족감을 드러냈다. 이어 "김혜윤 배우는 집중력이 정말 대단하다. 액션 신에 들어가면 바로 은호가 되고 눈물도 즉각적으로 나온다. 컷 소리가 나면 다시 혜윤 누나로 돌아온다"며 "그 순간순간이 굉장히 멋있다고 느꼈다"고 덧붙였다.
김혜윤 역시 로몬을 향한 신뢰를 숨기지 않았다. 그는 "저보다 동생이지만 오히려 오빠 같은 면모를 많이 느꼈다"며 "현장에서 굉장히 어른스럽고 세심하다"고 말했다. 이어 "제가 조금이라도 피곤해 보이면 말하지 않아도 알아보고 영양제를 챙겨준다. 연기할 때도 컨디션을 눈치로 알아봐줘서 현장이 늘 편하고 즐거웠다"고 회상했다.
특히 김혜윤은 이번 작품을 통해 새로운 캐릭터에 도전하며 고민이 많았던 시기를 언급하며 "그런 과정 속에서 로몬 배우와의 호흡이 큰 힘이 됐다"고 전해 눈길을 끌었다. 서로를 향한 배려와 집중력이 '오늘부터 인간입니다만' 속 신선한 케미의 원동력이라고 입을 모았다.
한편 '오늘부터 인간입니다만'은 인간이 되기 싫은 MZ 구미호 은호와 자기애 과잉 인간 강시열의 좌충우돌 판타지 로맨스를 그린 작품으로 16일 오후 9시 50분 첫 방송된다.