‘오늘부터 인간입니다만’ 김혜윤 “‘선업튀’ 차기작, 부담도 기대도 반반…다른 캐릭터 보여주고파”

배우 김혜윤이 '선업튀' 이후 차기작으로 돌아온 것에 대한 부담과 기대를 솔직하게 털어놨다.
16일 오후 서울 양천구 목동 SBS사옥에서 진행된 SBS 새 금토드라마 '오늘부터 인간입니다만' 제작발표회에서 김혜윤은 전작 이후 쏟아진 관심에 대한 부담감을 묻는 질문에 "부담도 되고 기대도 된다. 반반인 것 같다"고 솔직하게 답했다.
김혜윤은 지난해 '선재 업고 튀어'를 통해 뜨거운 사랑을 받으며 대중성과 화제성을 동시에 끌어올린 바 있다. 이후 차기작 선택에 대한 부담 역시 자연스럽게 따라붙을 수밖에 없는 상황. 이에 대해 그는 "작품을 선택할 때 항상 이전에 보여드렸던 모습과는 다른 캐릭터를 보여드리고 싶다는 생각을 많이 한다"며 "'은호'는 지금까지 연기했던 인물들과 전혀 다른 결의 캐릭터라 차별점을 줄 수 있겠다고 느꼈다"고 설명했다.
이어 "티저나 예고편에서도 보셨겠지만 은호는 스타일링부터 성격까지 굉장히 화려하고 솔이와는 완전히 다른 인물"이라며 "그 점이 오히려 저에게는 도전이자 끌림으로 다가왔다"고 덧붙였다.
부담감에 대해서도 숨기지 않았다. 김혜윤은 "사실 1년 가까이 계속 드라마 촬영을 해왔기 때문에 오늘 이 자리가 오히려 기다려지기도 했다"며 "부담도 분명 있지만 그만큼 기대도 크다. 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다"고 전했다.
한편 '오늘부터 인간입니다만'은 인간이 되기 싫은 MZ 구미호 은호와 자기애 과잉 인간 강시열의 좌충우돌 망생 구원 판타지 로맨스. 김혜윤은 극 중 인간이 되기를 거부하는 구미호 은호 역을 맡아 또 한 번 새로운 얼굴을 예고했다. 작품은 16일 오후 9시 50분 첫 방송된다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com