'메이드 인 코리아', 디즈니+ 콘텐츠 중 최다 시청 기록..흥행 저력
[스포츠조선 문지연 기자 '메이드 인 코리아'가 2025년 디즈니+에서 공개된 한국 오리지널 콘텐츠 중 국내 최다 시청 기록을 경신하며 막강한 흥행 저력을 입증했다.
디즈니+의 공식 지표에 따르면 '메이드 인 코리아'가 "2025년 디즈니+에서 공개된 한국 오리지널 콘텐츠 중 국내 최다 시청 기록 경신 (공개 후 14일 기준)"이라고 밝혀 대체불가 웰메이드 누아르에 대한 높은 인기를 재차 증명했다.
'메이드 인 코리아'는 1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국, 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 백기태(현빈)와 그를 무서운 집념으로 벼랑 끝까지 추적하는 검사 장건영(정우성)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기로, 치밀하게 휘몰아치는 서사로 시청자들을 끌어당기며, 흥행 신드롬을 이어가고 있다.
배우진의 빈틈없는 연기 앙상블, 휘몰아치는 긴장감, 그리고 압도적인 스케일의 연출이 시너지를 이루며 재시청은 물론, 정주행 열풍이 빠르게 확산되고 있는 가운데, '메이드 인 코리아'는 디즈니+가 선보이는 한국 오리지널 시리즈 중 작품성과 대중성을 모두 겸비한 완벽한 웰메이드 시리즈로 자리매김하며 강력한 화제성을 지속하고 있다.
숨 막히는 서스펜스와 다채로운 매력의 캐릭터들, 그리고 욕망을 둘러싼 치열한 대결을 담은 스토리로 시청자들의 마음을 단숨에 사로잡은 '메이드 인 코리아'는 오직 디즈니+에서 1-6회 전편을 즐길 수 있다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.