[SC인터뷰] "전종서에 DM 플러팅? 아무에게나 NO"…한소희, '프로젝트 Y'로 터진 케미(종합)

[스포츠조선 안소윤 기자 배우 한소희(32)가 절친 전종서와 함께 '프로젝트 Y'로 특급 시너지를 완성했다.
21일 개봉하는 영화 '프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기로, 이환 감독의 상업 영화 데뷔작이다. 한소희는 평범한 일상을 꿈꾸며 위험에 뛰어드는 미선을 연기했다.
한소희는 '프로젝트 Y'를 통해 첫 상업 영화 주연을 맡았다. 개봉을 앞두고 스포츠조선과 만난 그는 "오히려 영화를 보고 부담감이 사라졌다. 정영주 선배를 비롯해 김신록 선배, 이재균 선배, 유아 씨 등 연기를 너무 잘하더라. 이 영화에는 주인공이 없다고 느꼈다. 물론 미선과 도경을 필두로 이야기가 이어지지만, 다른 배우들이 안 계셨다면 영화가 완성되지 못했을 것 같다"고 전했다.
영화 '프로젝트 Y' 스틸. 사진 제공=플러스엠 엔터테인먼트
특히 '프로젝트 Y'는 한소희가 전종서와 함께 캐스팅 됐다는 소식만으로도 화제를 모았다. 이에 그는 "제가 작품에 참여하는 데 있어서 전종서의 역할이 컸다. 또래 배우를 떠나, 함께 호흡을 맞춰보고 싶은 배우이기도 했다. 또 이환 감독님의 작품도 인상 깊게 봐와서, 영화의 시나리오보단 같이 일하는 사람들에 대한 기대를 더 많이 했다"고 말했다.
앞서 전종서는 영화 개봉 기념 인터뷰에서 "한소희로부터 DM(다이렉트 메시지)을 받고 친해졌다"고 비화를 밝힌 바 있다. 이를 들은 한소희는 "아무에게나 DM을 보내는 건 아니다. 친해지고 싶은 사람한테만 보낸다"고 너스레를 떤 뒤 "전종서를 보면서 저와 다른 부분도 있고, 닮아 있는 부분도 있다고 느꼈다. 정말 뜬금없이 메시지를 보냈는데, 종서가 흔쾌히 답을 해줬다"고 고마움을 표했다.
이어 전종서와 친해지고 싶었던 이유에 대해 "다른 직업군의 친구들도 있는데, 종서는 직업군이 같다 보니 털어놓을 수 있는 고민의 폭이 더 넓었다. 서로 이해할 수 있는 공감대가 좀 더 있을 거 같았다. 또 '버닝'부터 종서가 출연했던 작품들을 좋아했어서, 배우로서 어떠한 태도와 자세로 작품에 임하는지 물어보고 싶었다"고 전했다.
'프로젝트 Y'에 대한 남다른 의미도 강조했다. 한소희는 "우리 나이대에 할 수 있는 최고의 시나리오가 아닐까 싶다. 지금 아니면 못할 것 같은 느낌을 강하게 받았다"며 "종서와 함께 영화를 풍부하게 만들어보고 싶었다"고 웃으며 말했다.
영화 '프로젝트 Y' 스틸. 사진 제공=플러스엠 엔터테인먼트
또 한소희는 전종서와 함께 '프로젝트 Y' 개봉 전 SNS 논란으로 구설수에 올랐던 바 있다. 이에 대해선 "억울해도, 대중의 의견을 받아들일 건 겸허히 받아들여야 한다고 생각한다. 해가 거듭할수록 더 느끼게 된다. 제가 연기를 하는 사람이기도 하지만, 대중의 관심을 많이 받고 있지 않나. 제 말에 설득력이 있어야 한다는 의무감과 책임을 느끼고 있다"며 "모든 사람들의 생각이 다 같을 순 없다고 생각한다. 열 명이면 열 명 다 저를 좋아할 수는 없지 않나. 그런 거에 계속 의문을 갖다 보면, 스스로 발전할 수 없다고 생각해서 어느 정도 수용을 하고 조심할 건 조심해야 한다고 느낀다. 그럼에도 이왕이면 많은 분들이 저를 좋아해 주셨으면 좋겠다"고 바람을 전했다.
사진 제공=9아토엔터테인먼트
한소희는 화려한 비주얼과 타고난 패션 센스로 대중에게 사랑을 받아왔다. 배우 데뷔 전 모델로 활동할 당시에는 온몸에 새긴 타투로도 뜨거운 관심을 받았다. 그는 "타투를 지울 때 너무 아팠다(웃음). 아직 안 보이는 곳에 타투가 남아있긴 하다. 이건 작품에 참여하는 데 방해가 안 되는 선에서 한 거다. 요즘엔 기술이 너무 좋아지고, 스티커도 많아져서 그런 걸로 해소하고 있다"고 밝혔다.
이어 타투를 지우게 된 계기에 대해 "많은 분들이 아시겠지만, 제 팔에 타투가 있지 않았나. 캐릭터도 다양하게 소화해야 하고, 드레스를 입을 수가 없더라. 이런 것들이 저에게 손해라는 느낌을 받아 지우는 선택을 했다. 또 지울 땐 '언제든 다시 할 수 있다'는 생각으로, 크게 개의치 않았다"며 "일을 위해 지우는 게 맞단 생각이 들었다"고 말했다.
스트레스를 해소하기 위한 새로운 취미를 만들었는지 묻자, 한소희는 "안 그래도 찾고 있다"고 답했다. 그는 "원래는 '마이 네임' 이후 운동을 취미로 했다. 운동을 할 때 스트레스가 풀려서, 액션스쿨도 꾸준히 다녔었다"며 "최근에는 집에서 할 수 있는 취미를 찾고 있다. 집에서 영화를 보거나, 감정적으로 도움이 된다고 해서 다이어리도 쓰고 있다. 그림은 예전만큼은 못 그리고 있다"고 털어놨다.
마지막으로 이루고 싶은 새해 목표로는 "저는 늘 스스로 부족하다고 생각한다. 그동안 일을 하면서 너무 건강을 안 챙겼다. 건강해야지만 일을 할 수 있는 건데, 일 욕심만 너무 앞섰던 것 같다"며 "예전부터 노력을 해왔지만, 앞으로는 외면도 내면도 더 건강하게 만들겠다"고 포부를 드러냈다.