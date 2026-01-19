[SC리뷰] "달콤함도 잠시"…남지현♥문상민, 극한의 위기 속 영혼 원위치('은애하는 도적님아')

|
[스포츠조선 안소윤 기자 '은애하는 도적님아' 남지현과 문상민이 거센 위협을 목전에 두고 자신의 몸을 되찾았다.
그렇게 서로에 대한 경계를 푼 두 사람은 배후를 기다리다 손등에 상처를 지닌 수상한 인물을 포착했지만 산짐승들이 출몰하는 곳으로 몸을 숨기는 바람에 끝내 놓치고 말았다. 이후 홍은조와 이열은 누군가 대사간을 죽이기 위해 길동의 이름을 빌려 쓰고 나아가 길동의 죽음까지 꾸며 사건을 종결시키려 했을 가능성에 무게를 뒀다.
뒤바뀐 몸으로 지내는 동안 서로가 미처 알지 못했던 감정 또한 수면 위로 떠올랐다. 이열은 홍은조가 혼례 당일 자신이 건넸던 꽃신과 연꽃잎 우산을 곱게 간직해 왔다는 사실을 홍은조의 어머니를 통해 알게 됐고 홍은조도 이열의 호위무사 대추(이승우)를 통해 같은 날 자신의 가마가 지나는 길에 모래와 자갈을 깔게 했던 이열의 정성을 알게 됐다.
그러나 핑크빛 분위기도 잠시, 두 사람의 몸이 뒤바뀐 여파는 갈등의 불씨로 이어져 위기감을 더했다. 홍은조의 영혼이 깃든 이열이 임사형에게 왕에게 전한 약재의 이름을 묻는 순간이 의심의 단초가 된 것. 이를 의문스럽게 여긴 임사형은 이열을 향한 경계를 본격화했고 자신의 이남 임재이를 의금부로 발령시켜 그의 행적을 샅샅이 살피라 지시했다.
이후 방송 말미에는 이열이 자주 드나들던 포도청을 샅샅이 뒤진 임재이가 길동의 그림을 발견하고 군사들과 함께 이열의 앞에 나타나 살인자 길동을 풀어준 혐의로 추포하겠다고 선언해 모두를 놀라게 했다. 같은 시각 길을 걷던 홍은조 역시 정체를 알 수 없는 괴한으로부터 칼끝을 겨누는 위협을 받았다.
그리고 그 순간, 두 사람은 갑작스레 각자의 몸으로 돌아오며 6회 엔딩을 맞이했다. 서로를 깊이 이해한 채 제자리로 돌아온 두 사람이 앞으로 어떤 이야기를 써 내려갈지 그 다음 이야기가 궁금해지고 있다.
한편 KBS2 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'는 매주 토, 일 오후 9시 20분에 방송된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com