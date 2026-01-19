진세연, 박기웅과 '각시탈' 이후 14년만 ♥연인됐다…"익숙한 설렘" ('사랑을 처방해 드립니다')

기사입력 2026-01-19 10:45


진세연, 박기웅과 '각시탈' 이후 14년만 ♥연인됐다…"익숙한 설렘" (…
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자 배우 진세연이 '사랑을 처방해 드립니다'로 박기웅과 오랜만에 재회한 소감을 전했다.

31일 오후 8시 첫 방송 예정인 KBS2 새 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'(극본 박지숙, 연출 한준서)는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며, 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 패밀리 메이크업 드라마다.

진세연은 전직 의대생이자 현재는 태한 그룹의 의류 디자이너 공주아 역으로 분한다. 공주아는 자신의 꿈과 신념을 향해 거침없이 직진하면서도 사랑 앞에서는 한없이 맑고 순수한 매력을 발산하는 인물이다. 특히 예기치 못한 사고로 해고 위기에 처하지만, 특유의 긍정적인 힘으로 정면 돌파하는 공주아 캐릭터를 진세연이 어떻게 소화해 낼지 이목이 쏠린다.

첫 방송을 앞두고 진세연은 "복작복작한 분위기의 가족 드라마를 하고 싶다는 갈망이 늘 있었다. 드라마에 등장하는 두 가족 모두 겹치는 캐릭터 없이 매력적이었다"며 출연을 결심한 이유를 밝혔다.

또한 공주아라는 캐릭터의 매력에 대해서는 "사랑스러움이 크다. 시청자분들께 주아가 마치 옆 동네에 살고 있을 듯한 느낌을 주고 싶었다. 그래서 대사 톤과 말투를 최대한 자연스럽게 잡으려고 노력했다."고 밝혔다. 이어 "긍정적인 성향이 강해서 안 좋은 일이 닥쳐도 금방 일어나려고 하고 아쉬운 일이 생겨도 후회하지 않으려고 노력하는 점이 저와 비슷하다"며 작품에 대한 애정을 드러냈다.

진세연은 공주아를 '솔직함', '밝음', 'ENFJ' 세 가지 키워드로 표현했다. "주아는 자기감정에 솔직하고, 기본적인 감정 상태가 '밝음'이다. 누구라도 주아를 봤을 때 솔직하고 밝다는 표현을 했으면 좋겠다"며 그 이유를 밝혔다. 이어 "MBTI로 따지자면 ENFJ가 되고 싶은 ENTJ일 것 같다"고 덧붙이며 캐릭터의 다채로운 매력을 예고했다.

그런가 하면 그녀는 상대역 박기웅 배우와의 연기 호흡에 대해서도 전했다. "각시탈 이후 14년이나 지났지만 그때의 연기 호흡이 자연스럽게 되살아나는 느낌을 받았다. 서로의 연기 스타일에 이미 익숙해져 있기 때문에 그 부분이 가장 편하다"며 이들이 보여줄 연인 케미에 설렘을 더했다.

마지막으로 진세연은 "저희 드라마는 두 가족 모두의 이야기를 그린 만큼 크고 작은 사건들 속에서 다양한 감정들을 느낄 수 있다. 시청자분들께 공감과 치유의 시간이 될 수 있도록 좋은 작품 만들어갈 테니 많은 기대와 관심 부탁드린다"고 인사를 전했다.


한편 KBS2 새 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'는 31일 오후 8시 첫 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'미스트롯' 김소유, 묻지마 폭행 당했다 "길거리서 정신병원 탈출한 男에 맞아"

2.

임성근 '음주운전 3번' 고백 후폭풍..'전참시'·'놀뭐'·'아형' 예능가 비상 [종합]

3.

'이혼설' 박군♥한영, 결국 난임 고백 "힘드니까 예민해져" ('미우새')

4.

'한의사♥' 강소라, 두 딸 벌써 이만큼 컸네..168cm 母 닮아 길쭉

5.

'검정고무신' 성우 선은혜, 심정지로 별세..향년 40세

연예 많이본뉴스
1.

'미스트롯' 김소유, 묻지마 폭행 당했다 "길거리서 정신병원 탈출한 男에 맞아"

2.

임성근 '음주운전 3번' 고백 후폭풍..'전참시'·'놀뭐'·'아형' 예능가 비상 [종합]

3.

'이혼설' 박군♥한영, 결국 난임 고백 "힘드니까 예민해져" ('미우새')

4.

'한의사♥' 강소라, 두 딸 벌써 이만큼 컸네..168cm 母 닮아 길쭉

5.

'검정고무신' 성우 선은혜, 심정지로 별세..향년 40세

스포츠 많이본뉴스
1.

'배드민턴 최강' 안세영 '승자의 품격' 폭발…"함께 경기한 왕즈이 선수께 감사, 언제나 쉽지 않다"

2.

"한국에는 와장창 무너졌는데" 中 유망주 미친 자신감, "우즈벡 승부차기, 어디로 찰지 전부 알았다"

3.

'대망신' 한국은 나이만 많아! 일본 21세 이하여도 잘해…'日 유망주' 벌써부터 MVP 노린다→"한일전 이기고, 우승합니다"

4.

빙판서 미끄러지다니! 김하성 손가락 수술 4~5개월 재활, ATL 150억 허공에 날렸다

5.

오마이갓! 이강인(AT 마드리드, 24) 680억 '초대박 희소식'…PSG 감독은 극구 반대→"강인이는 로테이션 핵심"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.