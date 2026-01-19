[SC인터뷰] ‘모범택시’ 김도기로 5년…이제훈 “연기 넘어 창작, 이젠 이야기 만들고 싶어”

최종수정 2026-01-19 11:59

[SC인터뷰] ‘모범택시’ 김도기로 5년…이제훈 “연기 넘어 창작, 이젠…

[SC인터뷰] ‘모범택시’ 김도기로 5년…이제훈 “연기 넘어 창작, 이젠…



[스포츠조선 조민정 기자 메가 IP의 중심에서 히어로 서사를 완주했다. '모범택시' 시리즈로 두 차례 연기대상을 거머쥐며 흥행과 화제성을 동시에 증명한 배우 이제훈은 시즌3의 종착지에서 "이제야 끝났다는 실감이 든다"고 담담하게 말했다. 통쾌한 복수극의 얼굴이자 한국형 다크 히어로의 아이콘으로 자리 잡은 그의 지난 5년은 치열했고 또 단단했다.

이제훈은 19일 오전 서울 강남구 모처에서 스포츠조선과 만나 SBS 금토드라마 '모범택시3' 종영 인터뷰에 응했다.

'모범택시3'는 베일에 가려진 택시회사 무지개운수와 택시기사 김도기(이제훈)가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다. 이제훈은 '모범택시' 시리즈로 2023년과 2025년 두 차례 SBS 연기대상 대상을 수상하며 작품성과 흥행성을 모두 입증한 바 있다.

먼저 종영 소감에 대해 그는 "거의 매주 본방송을 챙겨보며 시청자 입장으로 드라마를 지켜봤다. 끝난 지 열흘도 채 안 됐는데 이제야 실감이 난다"며 "매주 금요일, 토요일 본방사수를 하다 갑자기 그 시간이 사라지니 허전함이 크다. 주변 사람들도 함께 촬영했던 제작진과 배우들도 비슷하지 않을까 싶다"고 말했다.

철저한 모니터링으로도 유명한 그는 완성본에 대한 만족도도 전했다. "본방 전부터 편집 과정과 후반 작업을 디테일하게 체크해왔다. 최종 단계까지 의견을 나눴고 끝까지 고민했기 때문에 방송을 보고 온도 차이를 느낀 적은 없었다"고 밝혔다.


[SC인터뷰] ‘모범택시’ 김도기로 5년…이제훈 “연기 넘어 창작, 이젠…
사진제공=컴퍼니온
두 번째 대상 수상 이후에도 방송을 지켜본 소감에 대해서는 "대상을 받았다고 해서 달라진 건 없었다"고 선을 그었다. 그는 "수상을 하지 않았더라도 시청자분들이 후반부까지 꾸준히 사랑해주신 덕분에 저 역시 시청자처럼 결말을 궁금해하며 함께 즐겼다"고 말했다. 다만 대상에 대한 기대가 전혀 없었느냐는 질문에는 솔직한 답을 내놨다. "작품을 선택할 때 상을 의식하지는 않는다. 하지만 회차가 쌓이고 시청자분들의 반응이 커지면서 무지개운수 식구들까지 함께 시상식에 초대받다 보니 기대가 전혀 없었다고 말하긴 어렵더라"고 털어놨다.

시즌3에서 계엄령을 연상시키는 에피소드 등 사회적 메시지가 담긴 전개에 대한 부담도 언급했다. 이제훈은 "이야기의 출발은 드라마적 허구"라며 "저는 김도기라는 캐릭터를 어떻게 더 잘 표현할지에 집중했다"고 말했다. 이어 "권력이 통제되지 않는 상황에서 발생할 수 있는 위험 그리고 그 속에서 시민의 선택과 연대가 얼마나 중요한지를 보여주는 에피소드였다고 생각한다"고 덧붙였다. 다양한 해석과 논란에 대해서도 "작품에 대한 해석은 각자 다를 수 있다. 시간이 지나면 또 다른 평가가 나올 수도 있다"고 담담하게 말했다.

수많은 부캐를 소화해낸 이번 시즌은 그에게도 도전이었다. "시즌1, 2에서 이미 많은 부캐를 보여드렸기 때문에 또 다른 스펙트럼을 보여줄 수 있을지 부담이 컸다"고 고백한 그는 아이돌 에피소드를 가장 힘든 도전으로 꼽았다. "걸그룹 춤은 정말 힘들었다. 한 달 가까이 매주 두 번씩 연습했고 울면서 연습한 적도 있다. 다시는 쉽게 할 수 없는 에피소드였지만 K팝 산업의 어두운 면을 드러낼 수 있는 의미 있는 시도였다고 생각한다"고 말했다.


장나라, 윤시윤 등 이미지 변신에 나선 빌런 배우들과의 호흡에 대해서는 "카메라가 켜지는 순간 완전히 다른 사람이 되는 걸 가까이서 보며 소름이 돋았다"며 "언젠가 나도 그런 빌런 연기를 해보고 싶다는 욕심이 생겼다"고 밝혔다.

'모범택시'가 꾸준히 사랑받는 이유에 대해 그는 "현실에서 쌓이는 답답함과 스트레스를 통쾌하게 해소해주는 지점이 있다"고 짚었다. "현실과는 다른 방식의 정의 구현이지만 그 사이다 같은 감정이 시청자분들께 위로가 되는 것 같다"고 말했다.


[SC인터뷰] ‘모범택시’ 김도기로 5년…이제훈 “연기 넘어 창작, 이젠…
사진제공=컴퍼니온
배우로서의 변화도 분명했다. 이제훈은 "김도기라는 캐릭터를 통해 어른으로서의 책임과 역할을 더 의식하게 됐다"며 "앞으로 세상이 조금 더 나아졌으면 하는 바람을 자연스럽게 품게 됐다"고 전했다. 동시에 멜로와 로맨틱 코미디에 대한 갈증도 숨기지 않았다. "그동안 장르물에 집중해왔지만, 이제는 다른 결의 연기에도 도전하고 싶다. 멜로나 로코에 대한 마음이 분명히 있다"고 말했다.

휴식에 대해서는 "극장에서 영화를 보는 게 가장 큰 행복"이라며 "최근에는 뉴욕을 여행하며 하루에 2만 보씩 걸었다. 걷고 구경하며 세상을 느끼는 여행이 좋다"고 전했다. 연애에 대한 질문에는 "콘텐츠로 간접 경험만 하고 있다"며 "메말라가는 감정을 다시 싹틔우고 싶다"고 솔직하게 말했다.

이제훈에게 '모범택시'는 배우 인생을 대표하는 작품이다. 그는 "배우 이제훈을 설명할 때 가장 먼저 떠오르는 작품이 '모범택시'가 아닐까 싶다"며 "이 작품이 앞으로도 좋은 가치로 남길 바란다"고 말했다. 이어 "앞으로의 5년, 10년 후의 나도 기대해보고 싶다"며 긴 여정을 예고했다.

한편 김도기라는 캐릭터의 올킬 매력으로 무지개운수의 대장정을 마무리한 SBS 금토드라마 '모범택시3'는 지난 10일 방송된 최종회에서 전국 기준 시청률 13.3%(닐슨코리아)를 기록하며 종영했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'미스트롯' 김소유, 묻지마 폭행 당했다 "길거리서 정신병원 탈출한 男에 맞아"

2.

임성근 '음주운전 3번' 고백 후폭풍..'전참시'·'놀뭐'·'아형' 예능가 비상 [종합]

3.

'이혼설' 박군♥한영, 결국 난임 고백 "힘드니까 예민해져" ('미우새')

4.

'한의사♥' 강소라, 두 딸 벌써 이만큼 컸네..168cm 母 닮아 길쭉

5.

'검정고무신' 성우 선은혜, 심정지로 별세..향년 40세

연예 많이본뉴스
1.

'미스트롯' 김소유, 묻지마 폭행 당했다 "길거리서 정신병원 탈출한 男에 맞아"

2.

임성근 '음주운전 3번' 고백 후폭풍..'전참시'·'놀뭐'·'아형' 예능가 비상 [종합]

3.

'이혼설' 박군♥한영, 결국 난임 고백 "힘드니까 예민해져" ('미우새')

4.

'한의사♥' 강소라, 두 딸 벌써 이만큼 컸네..168cm 母 닮아 길쭉

5.

'검정고무신' 성우 선은혜, 심정지로 별세..향년 40세

스포츠 많이본뉴스
1.

'배드민턴 최강' 안세영 '승자의 품격' 폭발…"함께 경기한 왕즈이 선수께 감사, 언제나 쉽지 않다"

2.

"한국에는 와장창 무너졌는데" 中 유망주 미친 자신감, "우즈벡 승부차기, 어디로 찰지 전부 알았다"

3.

'대망신' 한국은 나이만 많아! 일본 21세 이하여도 잘해…'日 유망주' 벌써부터 MVP 노린다→"한일전 이기고, 우승합니다"

4.

빙판서 미끄러지다니! 김하성 손가락 수술 4~5개월 재활, ATL 150억 허공에 날렸다

5.

오마이갓! 이강인(AT 마드리드, 24) 680억 '초대박 희소식'…PSG 감독은 극구 반대→"강인이는 로테이션 핵심"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.