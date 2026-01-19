새 햇살캐 등극..장여빈, '아기가 생겼어요' MZ인턴 변신

채널A 토일드라마 '아기가 생겼어요'가 아찔하고 달콤한 역주행 로맨스의 시작을 알린 가운데, 강세현 역으로 안방극장에 돌아온 장여빈에게 이목이 모였다. 그는 당찬 기세가 매력적인 태한주류의 MZ 인턴 강세현 역으로 변신, '아기가 생겼어요' 1-2회의 재미 지수를 한층 끌어올렸다.
강세현(장여빈)은 등장과 동시에 다채로운 매력을 선보였다. 싱그러운 비주얼 위에 걸린 그의 환한 미소는 기분을 좋아지게 만드는 에너자이저 역할을 해냈는가 하면, 롤모델이자 존경하는 사수 장희원(오연서 분)을 향해 보내는 애정 어린 응원에서는 다정다감한 면모를 엿볼 수 있어 훈훈함을 불어넣었다.
또한, 강세현은 삼촌 강두준(최진혁)과 장희원을 이어주는 오작교가 돼 쾌속 전개에 불을 붙였다. 그는 우연히 두 사람 사이에 아이가 생겼다는 사실을 알게 돼 놀라움을 금치 못했다. 이후 강세현은 강두준을 찾아가 묵혀둔 진심을 쏟아낸 데 이어, 틀린 말 하나 없는 팩트 폭행까지 함께 가했다. 그로 인해 강두준 역시 본인에게 찾아온 새 생명에 대해 깊게 생각하게 됐기도.
그런가 하면, 그는 장희원에게 호감을 주고자 '삼촌 어필 전략' 수행에 시동을 걸어 다음 전개를 기대케 했다. 이러한 강세현의 노력이 두 사람의 마음이 맞닿게 되는 계기가 될지 궁금증이 고조되고 있다.
이처럼 장여빈은 '아기가 생겼어요'에서 햇살 같은 존재감을 뽐내 시청자들의 눈길을 붙잡았다. 바로 '겉사속따(겉모습은 사랑스럽고 속은 따뜻한)'의 좋은 예를 보여준 것은 물론, 사랑의 큐피드로도 톡톡히 활약했기 때문.
특히 장여빈의 섬세한 감정 열연은 몰입감을 증폭시켰다. 극 중 최진혁에게 감춰둔 속마음을 진솔하게 털어놓는 장면에서, 그는 속상함과 두려움이 뒤섞인 복잡한 감정을 눈빛과 표정 하나하나에 담아냈다. 이러한 풍부한 디테일은 캐릭터의 서사를 더욱 견고하게 만들며, 단단한 연기 내공을 증명했다.
방송 첫 주만에 '특급 루키'의 저력을 아낌없이 발휘한 장여빈이 향후 회차에서는 어떤 활약상을 그려나갈지 궁금증을 자극하고 있다.
한편, 장여빈이 출연 중인 채널A '아기가 생겼어요'는 매주 토, 일요일 오후 10시 30분에 방송된다.