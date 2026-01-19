"문상민 안에 남지현 있다"…문상민, 영혼 체인지로 입증한 '물오른 연기' ('은애하는 도적님아')

기사입력 2026-01-19 15:31


"문상민 안에 남지현 있다"…문상민, 영혼 체인지로 입증한 '물오른 연기…
30일 서울 상암동 스탠포드호텔에서 열린 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'의 제작발표회. 문상민이 포토타임을 갖고 있다. 상암동=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.30/

"문상민 안에 남지현 있다"…문상민, 영혼 체인지로 입증한 '물오른 연기…
사진 출처=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자 배우 문상민이 과몰입을 유발하는 영혼 체인지 연기로 시선을 강탈했다.

지난 17일과 18일 방송된 KBS2 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'(극본 이선, 연출 함영걸) 5, 6회에서 도월대군 이열 역을 맡은 문상민은 홍은조(남지현)와 영혼이 뒤바뀌며 벌어지는 이야기를 본격적으로 그려냈다. 시시각각 변하는 롤러코스터 같은 문상민의 열연이 시청자들의 '과몰입'을 유발했다.

이날 문상민은 이열의 몸에 들어간 은조의 영혼을 완벽하게 동기화해 신선한 충격과 웃음을 안겼다. 겉모습은 훤칠하고 위엄 있는 대군이지만 영혼은 털털하고 당찬 여인 은조인 상황. 문상민은 하루아침에 낯선 환경에 놓인 인물의 당혹스러운 심리를 디테일한 표정과 제스처로 풀어내며 호평을 이끌어냈다.

이어 문상민은 섬세한 표정 변화와 톤 조절을 통해 또 다른 결의 이열 모습을 구축했다. 영혼이 바뀐 설정을 능청스러운 코믹 연기로 소화한 것은 물론, 절절한 가족애부터 액션, 로맨스까지 장르를 넘나들며 '천의 얼굴' 면모를 뽐냈다.

특히 문상민은 은조와 영혼이 바뀐 뒤 궐내 지리를 몰라 헤매거나 억지로 거만함을 연기하려다 실패하는 모습 등으로 웃음을 자아냈다. 또한 대비(김정난)와의 대면 신에서는 은조의 영혼이 깃든 채 코믹 연기에 정점을 찍었다. 대군의 위엄을 내려놓고 상황을 모면하려 애쓰는 문상민표 표정 연기가 더해지며 재미를 배가시켰다.

문상민의 활약은 코믹 연기에 이어 뭉클한 가족애, 설레는 로맨스로도 이어졌다. 그는 은조의 가족인 춘섬(서영희)을 대군의 몸으로 마주하자 애틋한 눈빛을 전해 뭉클함을 자아냈다. 이와 함께 몸이 바뀐 상황에서 은조와 서로의 비밀을 공유한 채 미묘한 로맨스 텐션을 이어가며 영혼 체인지 로맨스만의 색다른 맛을 살렸다.

6회 엔딩에서는 다시 본래의 이열로 영혼이 돌아오며 극적인 반전을 선사했다. 그 순간 문상민은 눈빛부터 180도 돌변, 코믹하고 섬세했던 은조에서 순식간에 카리스마 넘치는 본체 이열로 전환되며 시청자들의 흥미를 고조시켰다. '영혼 체인지'라는 설정을 능청스럽고 매력적으로 소화하며 넓은 연기 스펙트럼을 보여준 문상민이 본격적으로 시작될 2막에서는 어떤 활약을 펼칠지 귀추가 주목된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘모범택시3’ 이제훈 “계엄 에피소드? 권력 통제되지 않을 때 위험 그린 것”

2.

하룻밤새 퇴출 위기...임성근, '음주운전 3회+축소 해명'에 이미지 붕괴 '파국'

3.

이동국, 축구 유망주 아들에 쓴소리 "더 빡세게 울어야 나중에 안 울어"

4.

'김민기♥' 홍윤화, 40kg 감량 결과 발표 "선물은 금팔찌 천만원"

5.

박규리 "뇌출혈로 죽을 고비 넘겨..벼락같은 두통에 눈앞 안 보였다" ('좋은아침')

연예 많이본뉴스
1.

‘모범택시3’ 이제훈 “계엄 에피소드? 권력 통제되지 않을 때 위험 그린 것”

2.

하룻밤새 퇴출 위기...임성근, '음주운전 3회+축소 해명'에 이미지 붕괴 '파국'

3.

이동국, 축구 유망주 아들에 쓴소리 "더 빡세게 울어야 나중에 안 울어"

4.

'김민기♥' 홍윤화, 40kg 감량 결과 발표 "선물은 금팔찌 천만원"

5.

박규리 "뇌출혈로 죽을 고비 넘겨..벼락같은 두통에 눈앞 안 보였다" ('좋은아침')

스포츠 많이본뉴스
1.

'대폭망' 그냥 손흥민 때문입니다! 쏘니급 득점력+키패스…토트넘 접촉 시작→'제발 SON 반만 따라가 봐'

2.

비FA 다년 계약 추진, 핵심 선수 또 있다 "좋은 소식 있지 않을까요?"

3.

'건강한 김하성' 상상속으로 → 현지 언론들, 대거 회의적 논평 "애틀란타에 매우 안타까운 소식"

4.

"걷지도 못하고 들 것에 실려 나왔다" 日 구보, 햄스트링 심각한 근육 부상 우려.. 소시에다드+대표팀 초비상 걸렸다

5.

'철강왕'에서 갑자기 '유리몸'으로 전락...1억달러 꿈의 계약, 이대로 물건너가나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.