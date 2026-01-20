지상파는 2%대, 넷플릭스는 2위…김혜윤X로몬 ‘오인간’ 반등 신호탄 쏠까

[스포츠조선 조민정 기자 지상파에선 고전했지만 OTT에선 반전이었다.

SBS 금토드라마 '오늘부터 인간입니다만'이 넷플릭스에서 예상 밖의 존재감을 드러내며 화제의 중심에 섰다.

19일 기준 넷플릭스 '오늘 대한민국의 TOP10 시리즈' 순위에서 '오늘부터 인간입니다만'은 2위에 올랐다. tvN '언더커버 미쓰홍', KBS '은애하는 도적님아', 채널A '아기가 생겼어요' 등 경쟁작들을 제치고 상위권에 안착했다. 1위는 지난 16일 공개된 넷플릭스 오리지널 '이 사랑 통역 되나요?'가 차지했다.

OTT 성과만 놓고 보면 분명한 반전이다. 그러나 지상파 시청률은 쉽지 않았다. 지난 16일 첫 방송된 '오늘부터 인간입니다만'은 닐슨코리아 전국 가구 기준 3.7%로 출발했고, 17일 방송된 2회에서는 2.7%까지 하락했다.

더욱이 이 작품은 최고 시청률 13.3%로 종영한 '모범택시3'의 후속작이다. SBS 금토극이 '보물섬' 15.4%, '나의 완벽한 비서' 12.0%, '귀궁' 11.0% 등 연이어 두 자릿수 성과를 냈던 흐름과 비교하면 아쉬움이 남는 출발이다.

동시간대 경쟁작들의 기세도 만만치 않다. MBC 금토드라마 '판사 이한영'은 4.3%로 시작해 5회 만에 10%를 돌파했고, KBS 토일드라마 '은애하는 도적님아' 역시 7%대까지 상승세를 탔다. tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'도 첫 회 3.5%에서 5%대까지 빠르게 몸집을 키웠다.

'오늘부터 인간입니다만'은 인간이 되기 싫은 MZ 구미호와 자기애 과잉 인간의 좌충우돌 망생 구원 판타지 로맨스를 그린 작품이다. 은호 역의 김혜윤은 '선재 업고 튀어' 이후 또 한 번 색다른 캐릭터에 도전했고 로몬은 강시열 역으로 첫 지상파 주연에 나섰다.

방송 직후 CG 완성도에 대한 아쉬움도 제기됐지만 주연 배우들의 연기와 설정 자체에 대한 평가는 엇갈렸다. 특히 '인간이 되지 않으려는 구미호'라는 설정과 소원을 대가로 거래하는 세계관은 호불호 속에서도 분명한 화제성을 만들었다.


극 초반 은호가 바라본 두 소년의 엇갈린 미래, 음주 뺑소니 사건을 둘러싼 진실, 소원을 둘러싼 대가의 서사는 빠르게 전개됐다. 9년의 시간 점프 이후 월드클래스 축구 스타가 된 강시열과 다시 그 앞에 나타난 은호의 재회는 본격적인 판타지 로맨스의 시작을 알렸다.

지상파 시청률에서는 아직 반등의 계기를 찾지 못했지만 OTT에서의 선전은 분명한 신호다. '오늘부터 인간입니다만'이 이 흐름을 발판 삼아 금토극 경쟁 구도 속에서 다시 한 번 기회를 만들 수 있을지 시선이 쏠린다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

