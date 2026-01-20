[공식] 박해영 작가의 귀환…구교환·고윤정·오정세 뭉친 JTBC ‘모자무싸’, 상반기 공개

JTBC 새 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'가 묵직한 세계관과 강력한 캐스팅으로 방송 전부터 신드롬 조짐을 보이고 있다.
JTBC 새 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(연출 차영훈, 극본 박해영, 이하 '모자무싸')는 잘난 친구들 사이에서 혼자만 제자리를 찾지 못한 채 시기와 질투에 잠식돼 가는 한 인간이, 끝내 자신의 평화를 찾아가는 과정을 그린다. 누구나 마음속에 품고 있지만 쉽게 꺼내지 못했던 감정을 정면으로 마주하는 이야기다.
'나의 아저씨', '나의 해방일지'를 통해 한국 드라마의 결을 바꿨다는 평가를 받은 박해영 작가의 신작이라는 점만으로도 기대감은 충분하다. 여기에 인물의 내면을 섬세하게 포착해 온 차영훈 감독의 연출이 더해지며 또 하나의 '박해영 월드' 탄생을 예고한다.
주연은 구교환이다. '모자무싸'를 통해 첫 TV 드라마 주연에 나서는 구교환은 영화계 유명 모임 '8인회'에서 유일하게 데뷔하지 못한 예비 영화감독 황동만 역을 맡는다. 늘 초대받지 못한 손님처럼 주변을 맴도는 불안을 장황한 말과 허세로 감추며 버텨온 인물이다. 구교환은 무가치함을 들키지 않으려 애쓰는 동만의 지질함과 처절함을 특유의 감각적인 연기로 입체화할 예정이다.
고윤정은 날카로운 시나리오 분석으로 '도끼'라 불리는 영화사 최필름 PD 변은아로 분한다. 차분한 언어 뒤에 날 선 감정을 숨긴 은아는, 흔들리지 않는 중심을 꿈꾸지만 감정이 한계에 다다를 때마다 몸으로 반응하는 트라우마를 지닌 인물이다. 고윤정은 절제된 연기로 또 한 번 결이 다른 얼굴을 예고한다.
오정세는 다섯 편의 장편 영화를 연출한 잘나가는 감독 박경세 역을 맡아 극의 긴장감을 책임진다. 최근작 흥행 실패 이후, 오히려 '아무것도 아닌' 황동만에게 휘둘리는 자격지심 가득한 인물로, 동만과의 지독한 애증 관계를 통해 감정의 균열을 드러낸다.
강말금은 영화사 고박필름 대표이자 경세의 아내 고혜진으로 분한다. 8인회의 아지트가 된 레스토랑을 운영하며 동만의 장광설을 묵묵히 받아내는 넓은 품과, 제작자로서의 냉철한 판단력을 동시에 지닌 인물이다. 극의 중심축 역할을 맡는다.
박해준은 황동만의 형이자 전직 시인 황진만 역으로 합류해 서사의 깊이를 더한다. 말보다 침묵으로 감정을 쌓아온 인물로, 동만과의 관계를 통해 또 다른 '무가치함'의 얼굴을 보여줄 예정이다.
제작진은 "'모자무싸'는 무가치함 앞에서 멈춰 선 이들이 서로의 결핍을 끌어안으며 처음으로 숨통을 틔워가는 이야기"라며 "시기와 질투를 부정하지 않고 투명하게 바라봄으로써, 시청자들에게 깊은 공감과 위안을 동시에 전하고 싶다"고 밝혔다. 이어 "구교환, 고윤정, 오정세, 강말금, 박해준의 연기 앙상블과 박해영 작가의 문장, 차영훈 감독의 따뜻한 시선이 만나 인생의 가장 초라한 순간조차 의미 있게 만드는 작품이 될 것"이라고 자신했다.
JTBC 새 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'는 2026년 상반기 방송 예정이다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com