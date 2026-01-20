츄 "상경해서 빵집 알바, 일주일만에 짤려 '억울'…JYP오디션도 최종에서 탈락, 춤을 못췄다"(인생84)

기사입력 2026-01-21 05:56


츄 "상경해서 빵집 알바, 일주일만에 짤려 '억울'…JYP오디션도 최종에…

[스포츠조선 고재완 기자 가수 츄가 아이돌을 꿈꾸게 된 계기까지 솔직하게 털어놨다.

츄는 20일 공개된 기안84의 유튜브 채널 '인생84'의 '츄와 함께 기안8만대장경'이라는 제목의 영상에 게스트로 출연했다.

이 영상에 등장한 츄는 고향을 묻는 질문에 "충청북도 청주 토박이"라고 밝혔고, "학교 다니고 태권도 다녔다. 검은띠까지 땄다"며 태권도 3단 이력을 전하기도 했다.

또 츄는 첫 아르바이트 경험에 대해 "고등학교 때 서울 왔을 때는 빵집에서 알바를 했는데 일주일 만에 잘렸다"며 "신상 빵이 너무 많이 나왔던 때라 이름이랑 위치를 계속 외워야 해서 어렵더라"고 당시 억울했던(?) 심경을 전했다.


츄 "상경해서 빵집 알바, 일주일만에 짤려 '억울'…JYP오디션도 최종에…

츄 "상경해서 빵집 알바, 일주일만에 짤려 '억울'…JYP오디션도 최종에…

츄 "상경해서 빵집 알바, 일주일만에 짤려 '억울'…JYP오디션도 최종에…

츄 "상경해서 빵집 알바, 일주일만에 짤려 '억울'…JYP오디션도 최종에…
이어 츄는 "원래 아이돌이 될 생각이 없었다. 그냥 노래를 하고 싶었다"면서도 "수련회 때 트와이스 선배들의 'TT'를 했는데 반응이 너무 좋아서 환호해 주는 게 좋았다. 그때부터 '나 춤 춰야겠는데' 생각이 들었다"고 털어놨다. 그는 "처음으로 JYP 오디션을 봤는데 최종까지 갔다가 떨어졌다. 나이가 좀 있었고 춤도 못 췄다"고 덧붙였다.

연습생 시절 기억도 꺼냈다. 츄는 "연습생활을 다른 데서 잠깐 했었는데 그때 팬분들이 생겼다"며 "생일 때 학교 정문으로 와서 선물도 주셨다. '빨리 데뷔해달라'고 해주셨다"며 "그런 것들이 계속 해야 된다는 생각을 심어줬다"고 했다.

'깨물하트' 비하인드도 나왔다. 기안84가 이를 언급하자 츄는 "팬분들한테 애교 부리다가 만들어진 거다. 하트를 만들어서 깨물었더니 (반응이) 오더라"며 "그때 당시는 SNS를 안 해서 몰랐는데 유행하면서 좋았다"고 덧붙였다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김주하, 前남편 폭행하더니 '정수리 키스'..."온 몸에 소름"

2.

권상우, '만취 방송'에 결국 고개 숙였다..."불편하게 보셨다면 죄송"

3.

이병헌, 훈남 사촌동생 최초공개..건치 미소에 영어 실력까지 '완벽'

4.

임성근 '음주운전 자백'에 박수 대신 분노한 이유…곽정은 "진정성 보이지 않았다"

5.

'2월 결혼' 김지영, ♥사업가와 동거 중..임신에도 수육 내조

연예 많이본뉴스
1.

김주하, 前남편 폭행하더니 '정수리 키스'..."온 몸에 소름"

2.

권상우, '만취 방송'에 결국 고개 숙였다..."불편하게 보셨다면 죄송"

3.

이병헌, 훈남 사촌동생 최초공개..건치 미소에 영어 실력까지 '완벽'

4.

임성근 '음주운전 자백'에 박수 대신 분노한 이유…곽정은 "진정성 보이지 않았다"

5.

'2월 결혼' 김지영, ♥사업가와 동거 중..임신에도 수육 내조

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]'충격적 결말?' 조상우 김범수 홍건희까지, KIA가 쓸어담나. 협상 급물살

2.

[속보] '초대형 이적설' 이강인 입장 드디어 떴다...西 유력 매체 "PSG 떠나 아틀레티코 이적 원해"

3.

'한국 아시아 최강 아닙니다' 韓 축구 참사→대참사→또또또 참사...이민성호, 일본에 0-1 무기력 충격패...3회 연속 우승 실패

4.

또또또 한일전 대참사→탈락 시나리오 위기...'무기력' 이민성호, 2살 어린 일본에 0-1로 끌려가 (전반 종료)

5.

"김상식 감독, 오만한 발언" 中 부들부들…준결승전 앞두고 예민, 판다컵에선 베트남이 1-0 승리 기억

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.