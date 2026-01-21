14세 최연소부터 IBA컵 금메달리스트까지…MBN ‘천하제빵’ 2차 라인업 공개

[스포츠조선 조민정 기자 MBN의 K-베이커리 서바이벌 '천하제빵'이 한층 더 강력해진 캐릭터 군단을 앞세워 2차 10인 라인업을 전격 공개했다.
오는 2월 1일 첫 방송되는 MBN '천하제빵'은 단순한 요리 경연을 넘어 하나의 트렌드로 자리 잡은 'K-빵' 열풍의 정점을 찍을 국내 최초 K-베이커리 서바이벌이다. 전국 팔도에서 모인 명장부터 세계 대회 수상자 글로벌 파티시에 신박한 레시피의 재야 고수까지 총 72명의 제과·제빵사들이 계급장을 떼고 맞붙는 초대형 오븐 전쟁으로 2026년 상반기 K-베이커리의 저력을 전 세계에 알릴 예정이다.
이런 가운데 공개된 2차 10인 라인업은 최연소 참가자부터 화제의 맛집 셀럽 베이커 세계 대회 챔피언까지 촘촘한 캐릭터 조합으로 눈길을 끈다. 먼저 '완판의 달인' 임동석은 느릿한 텐션과 어리숙한 말투 속에서도 매번 완판을 기록하는 반전 매력으로 '흑백요리사2' 우승자 최강록 셰프를 연상케 하는 싱크로율을 보여준다.
만 14세 최연소 파티시에 김규린은 2025 국제요리·제과 경연대회에서 역대 최연소 은메달을 수상한 실력자로 제2의 스타 탄생을 예고한다. 여기에 예능에서 개그우먼 홍윤화의 치팅데이 디저트로 화제를 모았던 '만겹 크루아상'의 주인공 '잠실 만겹남' 방준호가 도전장을 내밀며 관심을 모은다.