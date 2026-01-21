외신도 "모든 것이 아름다워"..김선호♥고윤정 '이사통', 넷플릭스 글로벌 비영어 2위

기사입력 2026-01-21 09:18


[스포츠조선 문지연 기자] '이 사랑 통역 되나요?'가 글로벌 2위에 올랐다.

다중언어 통역사 주호진이 글로벌 톱스타 차무희의 통역을 맡게 되면서 펼쳐지는 예측불가 로맨틱 코미디인 넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'가 16일 공개 이후 4,000,000 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록, 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 2위에 등극했다. 또한, 대한민국을 포함해 브라질, 멕시코, 포르투갈, 모로코, 인도네시아, 사우디 아라비아, 싱가포르 등 총 36개 국가에서 TOP 10 리스트에 오르며 세계적인 인기를 실감케 하고 있다.

'이 사랑 통역 되나요?'는 배우들이 그려낸 매력적인 캐릭터와 달콤한 로맨스 케미스트리로 국내외 언론과 시청자들에게 호평을 얻고 있다. 해외 언론은 "동화 같은 분위기는 작품 전반에 걸쳐 뚜렷하게 드러난다. 홍자매 작가는 자신들이 가장 잘하는 것, 환상적인 소재를 지극히 인간적인 감정에 녹여내는 능력을 유감없이 발휘한다"(Forbes), "이들의 사랑 이야기에 펼쳐지는 아름다운 해외 풍경은 로맨스에 더욱 깊이를 더한다"(TIME), "OST부터 주연 배우들의 케미까지 모든 것이 너무나 아름다웠다"(Mashable India), "부드럽고 아름다운 영상미에 감성적인 섬세함까지 갖췄다. 탄탄한 각본은 시청자들을 몰입하게 만들고, 기대감을 고조시키는 순간들을 곳곳에 배치하여 흥미를 더한다"(India Today)는 호평을 보냈다.

공개 3일 만에 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 2위에 등극한 '이 사랑 통역 되나요?'는 오직 넷플릭스에서 스트리밍 중이다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com



