박성훈, 이런 소개팅남 반칙…‘미혼남녀의 효율적 만남’ 안정형 남자 등장
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 박성훈이 부드러움과 단단함을 동시에 지닌 '안정형 남자'의 매력을 전면에 내세운다.
오는 2월 28일 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'은 사랑을 결심한 여자가 소개팅을 통해 서로 다른 매력을 지닌 두 남자를 만나며 진정한 사랑의 의미를 찾아가는 과정을 그린 작품이다.
박성훈은 극 중 목공 스튜디오 HOME 대표 송태섭 역을 맡았다. 송태섭은 부드러운 인상 뒤에 단단한 신념을 품은 외유내강형 인물로, 강한 책임감과 배려심을 바탕으로 자신의 20대를 회사에 온전히 쏟아부어 안정적인 기반을 다진 인물이다. 일에 집중하며 30대를 맞이한 그는 뜻밖의 순간 이의영을 소개받고, 첫눈에 마음을 빼앗기며 인생의 새로운 국면을 맞는다.
한 번 마음을 주면 끝까지 책임지는 성향의 송태섭은 사랑 앞에서도 계산보다 진심을 택하는 직진형 면모를 드러낸다. 일밖에 모르던 남자의 시선이 이의영에게로 옮겨가는 순간, 그 변화가 어떤 설렘을 만들어낼지 관심이 쏠린다.
공개된 스틸과 설정 컷에는 이의영의 첫 소개팅 상대로 등장할 송태섭의 면면이 담겼다. 차분한 눈빛과 온화한 미소는 처음 만난 상대에게도 편안함을 전하고, 카카오톡 프로필에는 '묵직하고 따뜻한 스타일, 책임감이 강하고 한 번 좋아하면 진심으로 다가가는 사람'이라는 설명이 더해져 캐릭터의 매력을 배가시킨다.
현실적인 안정감과 흔들림 없는 태도로 사랑을 대하는 송태섭의 방식이 이의영의 마음에 어떤 변화를 가져올지, 그리고 박성훈이 그려낼 어른 남자의 로맨스에 기대가 모인다.
JTBC 새 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'은 네이버웹툰 '미혼남녀의 효율적 만남'을 원작으로 하며, 오는 2월 28일 오후 10시 40분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
